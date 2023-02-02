【爆炸索償】慈雲山車房爆炸車房東及技工認責任　兩死者賠償額須作評定聆訊

▲ 技工黎駿豪。（資料圖片）

2015年慈雲山車房發生爆炸案，車房東主、的士司機及車房毗鄰玻璃店女東主身亡，的士司機及女東主家屬早前分別入稟向肇事車房東主及技工索償，案件今（2日）於高等法院聆案官席前處理。庭上透露兩案車房東主及技工已承認賠償責任，其中的士司機索償金額約為72萬，屬區域法院處理索償範疇，案件遂轉介往區院處理。至於女東主賠償評定訴訟，則押後排期於高院聆訊。

兩案原告為死者陳錦波（61歲）的遺產管理人高少然（譯音），另案原告伍乾元為死者伍靄霞（65歲）之遺產管理人，答辯人均為技工黎駿豪（41歲）及車房東主胡漢偉（47歲）的遺產管理人曾頴詩。

聆案官表示兩案答辯人已承認責任部份，惟答辯人仍未就賠償申索呈交文件或作回應，而首案原告申償金額約為72.7萬，屬區域法院審理賠償評定之範圍，案件基於責任部分才轉往高院處理，遂建議將賠償評定訴訟轉介區域法院審理。

原告一方認為若重新於區院處理需時，正在服刑的首答辯人今沒有律師代表，他表示不會就原告賠償陳述書作回覆，至於案件轉介至區院處理，則視乎另一答辯人意見，次答辯人則表示不反對，聆案官遂將案件轉介區域法院審理。

至於另案則押後至6月8日作案件管理聆訊，屆時聆案官將案件排期於高等法院處理。黎就兩案均表示不會就原告賠償陳述書及項目提出爭議及不作回應。



事發於2015年4月26日，陳駕駛涉案的士與妻子外出為即將結婚的女兒派帖，期間發現駕駛不順暢，逐將的士駛往肇事的慈雲山孖鏡車房作檢查。黎檢查的士石油氣泵期間發生爆炸，釀死3死9傷。黎被控3項誤殺罪，控方指其不符合資格維修石油氣泵，經審訊後黎被裁定罪成，被判監8年。

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記者：林育慧