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【復常之路】高永文、譚耀宗反對設獨立調查委員會　高永文憂製造更多內耗

政治 15:38 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

高永文認為，獨立調查委員會可能會製造更多內耗。（資料圖片）

港大微生物學系講座教授袁國勇早前倡，成立獨立調查委員會審視各項抗疫政策。前食衛局局長、行政會議成員高永文和人大常委譚耀宗今日表明，反對成立獨立調查委員會。高永文認為，獨立調查委員會可能會製造更多內耗；譚耀宗直言，專家意見未必絕對準確。

高永文今日出席一個活動後坦言，對成立調查委員會審視各項抗疫政策，「極大保留、不贊成」。他指出，「一個所謂獨立調查」，要找出錯失的建議，只會更進一步令香港各個機構被檢討工作癱瘓，可能會製造香港更多內耗。他反問，「可能不同階段會有人指責另一個地方或機構做得不好，對香港是否好事？」

譚耀宗同樣反對成立獨立調查委員會，指「今次疫情中專家都有深度參與，經常發表意見，有時也未必絕對準確」。他建議，可先由政府各部門檢討和總結經驗，日後再決定路向，亦要讓不同持份者發表意見，如安老業界和市民。不過他提醒，要注意檢討的時機，雖然現時疫情轉趨緩和，但難保不會再加劇，而且政府當前着重發展經濟，社會大眾期望經濟盡快復甦。

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責任編輯：區綽彥

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