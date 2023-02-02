【派機票】機管局派50萬免費機票吸引旅客來港　將於境外市場經抽獎等活動送出【不斷更新】

▲ 政府啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）全球大型宣傳活動。（林宇翔攝）

政府啟動「你好，香港！」（Hello Hong Kong）全球大型宣傳活動。行政長官李家超出席啓動禮致辭指，香港與內地與國家社會無縫連接，來港不用隔離、無限制，香港歡迎所有人來港，形容是最好的時間來港旅遊，體驗及享受香港生活，熱切期待在香港與旅客見面。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，會在全球播放短片，邀請知名人士向世界介紹香港。旅發局亦為旅客準備名為「香港有禮──旅客消費優惠券」。機管局亦將送出免費機票。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一稱，旅發局會提供100萬份「香港有禮──旅客消費優惠券」，由今日下午5時起，會在4個口岸向訪港旅客派發。

4個派發「香港有禮」禮品卡的旅發局旅客諮詢中心如下：

1. 機場入境大堂

2. 尖沙咀天星碼頭

3. 西九龍站抵港大堂

4. 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

香港機場管理局行政總裁林天福表示，機管局將經3間本地航空公司送贈50萬機票，在境外辦事處或代理贈予旅客。3間公司將據各地法規舉行各種宣傳活動，包括大型抽獎、買一送一等形式送出，沒有特別限制。計劃將由3月1日開始，為期6個月。當局期望，取得機票的幸運兒可多帶親友同行，相信可為香港帶來約150萬入境旅客，料佔未來6個月8至10%客流量。

他又宣布，繼去年送出6萬張機票鼓勵市民接種疫苗後，今年夏季再送贈8萬機票予香港市民，指航空司稍後會公布派發詳情。他指暑假是市民出門旺季，相信活動會受市民歡迎。

林天福又稱，大灣區是重要市場，過往有逾1,400萬旅客曾使用香港機場，望是次計劃可鼓勵大灣區旅客除來港遊玩後，日後出遊或工作亦可考慮使用香港機場，料亦將向大灣區旅客派發約8萬張機票。他表示，前後料合共送出逾70萬張機票。

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記者：黃穎津