【簡約公屋】發展局盼社會同心同德給予包容　網民留言斥啟德規劃走數多年

▲ 發展局盼社會在房屋問題上同心同德給予包容。（資料圖片）

簡約公屋近來備受關注，有聲音認為在啟德建簡約公屋有損原有規劃，發展局今午發文解畫，認為在世運道用地暫時興建簡約公屋，對啟德以至九龍東的發展定位並無影響，呼籲反對的市民與政府同心同德，為解決房屋問題給予包容。然而，不少網民不同意發展局說法，紛紛留意批評及反對。

發展局在Facebook表示，根據分區計劃大綱圖，世運道用地的法定規劃用途主要為「綜合發展區」及「其他指定用途（與藝術及演藝有關的用途）」。簡約公屋屬臨時性質，不會改變這法定規劃用途和政府日後落實該用途的目標。

一如其他簡約公屋項目，世運道用地以2年建築期、5年使用期為預算。考慮到啟德的整體規劃，政府會以上述預算期為指標，屆滿後便釋出用地，讓政府按原有規劃意向落實發展。

對於有市民擔心簡約公屋項目會影響啟德的商業用地供應，損害九龍東作為第二個核心商業區的定位。發展局強調，目前九龍東約有320萬平方米商業樓面面積，連同正在興建或已獲批的項目，商業樓面面積約有400萬平方米，與中環核心商業區的商業樓面面積相若。

發展局又指，撇除世運道用地，現時啟德區內仍有多幅商業用地尚未推出，當土地準備好，會因應市場情況，未來幾年陸續推售。

發展局認為在世運道用地暫時興建簡約公屋，對啟德以至九龍東的發展定位，並無影響，強調善用土地的空窗期，紓解基層市民的燃眉之急，是政府的擔當，也是市民的期望。

發展局最後指，

社會各界對土地使用的提案時有不同意見，畢竟不同持分者都自然地從自己的角度出發。但有時意見卻互相矛盾，例如當政府提出簡約公屋選址在新界，有評論指地點偏遠和配套不足，可是當政府建議在已經發展起來的社區興建，批評便轉向指太接近其他樓房和質疑加重社區負荷。面對這些矛盾，我們還是要緊記引進簡約公屋的政策目標和初心，盡快為劏房住戶提供適切居所。要達到這目標，政府和社會必須同心同德，為此作出努力和給予包容。

有網民就在發展局Facebook留言指，

政府作為一個資源再分配的角色去平衡及照顧到社會基層的生活必要所需，所以公屋或福利房本身有一定需要，相信啟德市民也支持，因為之前政府改規則攞走6-7塊地建公屋、居屋，啟德市民冇出過聲。佢哋全部都用自己努力辛苦工作的收入溢價去買一個政府承諾的優良生活環境，其中的溢價包涵咗的不就是政府的信用？不就是政府會在這幾塊地上作商業發展？現在你話臨時借去用，你都冇諗過問佢哋這些小市民一聲佢哋的意見！更甚者，明明作為已承諾咗的嘢遲遲未做到，搞到塊地仍未發展，這本是你們的失責，現在仲好意思反𨍭話塊地荒咗所以攞來用。真係荒天下之大謬！其實你唔講都還好，講起上來就要追究下為什麼你哋啟德諸多建設設施項目一直拖延未交付使用？知唔知這些小市民日常買餸、睇病、理髪都要去九龍城、土瓜灣呀？來緊已經有1萬幾伙公/居屋市民遷入，不單止仲話起30-40幢簡約公屋1萬幾戶低收入人士入來，到時唔係只有遷入的劏屋居民喊，係區內10幾萬蟻民齊齊喊。仲有講長遠規劃不變是幾長遠呀？啟德自啟晴苑入伙已經等咗好多年，等你哋規划的地下街等到頸長，以為就要開了，點知你哋一聲唔聲借去做簡約公屋就冇咗。你哋口口聲聲話臨時，你們的往績話畀人聽臨時係幾十年起計！城市規劃可以如同兒戲！你哋有何誠信可言？

請正面直視面對居民問題！不要道德綁架！我們沒偷沒搶按時繳稅，但是被一而再再而三的欺騙！請給我們納稅人一個交代！

致發展局長，啟德緩慢發展十多年，發展局亦有轉變啟德土地用途和剎停單軌列車，現在批准興建簡約公屋，地下街嘅興建再一減慢，不斷削弱啟德發展。請問可唔可以正面回應啟德社區配套和增值？ 我深信啟德社區市民支持簡約公屋，但係我哋給予你的時間，你哋應該都要給予返啟德社區有價值增長。

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記者：陳梓蔚