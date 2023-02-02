【推廣香港】特首李家超周六率團訪沙特、阿聯酋　陳國基署理行政長官職務

▲ 特首李家超周六率代表團訪中東。（資料圖片）

行政長官李家超周六下午率領特區代表團啓程前往沙特阿拉伯和阿聯酋訪問，加強香港與兩國在貿易、投資和文化等領域的聯繫，為香港爭取龐大商機，並全方位推廣香港。



香港特區代表團成員包括：律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、政府新聞處處長陳偉偉和署理「一帶一路」專員黃宗殷。



代表團成員亦包括來自財經、工商、貿易、專業服務、基建及發展、創新科技、運輸物流等不同界別的三十多位高級別代表。



李家超將於二月五日至六日訪問沙特阿拉伯利雅得，二月六日晚上轉往阿聯酋阿布扎比訪問，二月八日下午再轉抵阿聯酋迪拜繼續訪問行程。

期間，李家超將與當地政商界領袖會面及考察當地企業，亦會出席論壇及交流活動，介紹香港最新情況和投資及商貿機遇，以及在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，推廣香港的新發展和新機遇，促進香港與沙特阿拉伯和阿聯酋之間的各方面交流和合作。



​李家超將於下周六早上返抵香港。在他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

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責任編輯：林曉君