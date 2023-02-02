【乳癌治療】三分之一管腔乳癌病人對荷爾蒙治療產生耐藥性　港大醫學院研採新法對抗

港大醫學院的研究團隊發現，腫瘤抑制基因 AKTIP 缺失後會促進管腔型乳癌的生長，並增加癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。團隊表示，由於癌細胞同時激活了另一條信號通路 JAK2/STAT3，當ERa受到抑制時，癌細胞可以利用 JAK2/STAT3來對抗 ERa抑制劑的作用，研究結果於學術期刊 《Cell Reports》發表。

乳癌是本港女姓最常見和第三位致命的癌症。管腔型乳癌是最常見的乳癌生物學亞型，佔所有乳癌個案的 60-70%。由於管腔型乳癌細胞内有促進細胞生長的雌激素受體a （ERa），因此通過抑制劑標靶 ERa（荷爾蒙治療）是治療管腔型乳癌的常用方式。然而，三分之一對荷爾蒙治療有反應的管腔乳癌病人最終會對治療產生耐藥性。AKTIP 基因的缺失可見於大約 55%的管腔型乳癌病例中。

團隊表示，透過利用乳癌細胞培養、臨床樣本、小鼠實驗及人源腫瘤類器官的研究，團隊發現AKTIP 基因的缺失增加 ERa的蛋白表達水平，從而促進管腔型乳癌細胞的增生。分析乳癌患者數據顯示，具有 AKTIP 基因缺失的管腔乳癌患者的生存率較低。重要的是，AKTIP 缺失後，乳癌細胞對標靶 ERa的荷爾蒙治療產生耐藥性。由於癌細胞同時激活了另一條信號通路 JAK2/STAT3，當ERa受到抑制時，癌細胞可以利用 JAK2/STAT3來對抗 ERa抑制劑的作用。基於這一項發現，團隊進一步証明同時抑制 JAK2/STAT3能克服乳癌細胞對荷爾蒙治療的耐藥性。

港大醫學院生物醫學學院助理教授張慧婷博士表示，數據表明 AKTIP 的缺失是一種與預後和藥物反應有關的染色體突變。精準醫學是透過分析癌患者腫瘤的基因數據制定個人化的治療方案。這種精準治療方法能有效地攻擊腫瘤細胞，而且對正常細胞的副作用較少。關於JAK2/STAT3 抑製劑可以逆轉由 AKTIP 缺失引起的荷爾蒙治療耐藥性需要進一步研究。AKTIP 基因或可作為預測荷爾蒙治療反應的生物標記，從而改善管腔型乳腺癌的治療策略。

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記者：陳展棋