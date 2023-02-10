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【問卷調查】逾4成受訪者指政府打擊衞生黑點成效一般　經民聯倡調高罰則應對亂拋垃圾

政治 17:08 2023/02/10

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針對亂拋垃圾問題，經民聯建議政府可調高罰則。（趙居逸攝）

對於政府自去年八月中啟動的為期三個月「打擊衞生黑點計劃」，經民聯調查顯示，約四成受訪者認同或非常認同成效理想；四成四受訪者認為成效一般；另有一成六不認同或非常不認同成效。

有關問卷調查於上月4日至27日進行，目標群體為全港18區居民，有效樣本共 482 份，逾九成問卷為親身訪問。經民聯今日公布調查結果，顯示逾4成受訪者認為政府打擊衞生黑點成效一般，受訪者認為最嚴重的三項安全衞生問題是：亂拋垃圾（63.7%）、鼠患（55%）、後巷衞生（49.6%）、店舖阻街（48.1%）。

經民聯就上述問題提出建議，針對亂拋垃圾問題，提議政府適時檢討現行罰則，在可承受範圍內調高「罰則」以增加阻嚇力度，又認為政府要進一步培養市民公共衞生意識。

對於鼠患問題，經民聯主席盧偉國提到，早前已建議政府投入15億，設滅鼠基金以期紓緩「鼠患」間題。希望政府對症下藥，研究在不同環境下的治鼠良方，例如在街市、食肆外等食物選擇較多的環境採用多元化的鼠餌，同事建議政府更新「鼠患參考指數」的計算方式，以貼近真實情況。

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記者：趙居逸

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