【法治教育】律政司成立「法治教育督導委員會」　林定國冀培訓者下半年走入社區

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司今日宣布成立「法治教育督導委員會」，聯同相關政策局、司法和法律界及法律學院代表，統籌及協調推廣法治的認識及正確理解，全方位加強本港法治教育及培訓。

成立督導委員會是《施政報告》中律政司推進的其中一項重點政策措施。督導委員會由律政司司長林定國擔任主席，副司長張國鈞為副主席，成員由相關政策局局長、司法和法律界及法律學院代表等組成。督導委員會爭取在本月內舉行首次會議。

委員會會為律政司即將開展的「法治教育領袖培訓計劃」提供意見和協助。計劃旨在社區不同層面培訓相關界別的「培訓者」，提升他們向青少年及普羅大眾推廣一致和正確法治信息的能力和效益。計劃會配合和補足現有與法治教育相關的項目，為「培訓者」制定培訓教材，內容以法治理念為主軸，涵蓋《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、香港普通法制度的主要特點，以及法律制度的基本框架等，協助「培訓者」以深入淺出的方法和公道持平的觀點，在社區層面推廣正確的法治信息。

林定國表示，期望「培訓者」在下半年走入社區，啓動推廣法治的工作。

法治教育督導委員會名單如下：

主席

律政司司長林定國

副主席

律政司副司長張國鈞 非官方成員

陳兆愷法官

陳志軒博士

張天任資深大律師

張明暉

周偉信

簡慧敏議員

譚雪欣 官方成員

公務員事務局局長

政制及內地事務局局長

教育局局長

民政及青年事務局局長

保安局局長

律政司法律政策專員

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責任編輯：林曉君