【如廁問題】女生勸阻6歲男童去女廁被鬧半小時 　媽媽發火要求道歉︰傷害兒子心靈

▲ 一名內地女生勸阻6歲男童去女廁，卻被男孩媽媽鬧近半小時。

家長擔心小朋友獨自去公廁有危險，很多時候都會陪同，不過男女始終有別，年紀稍大的男孩入女廁的確會令同場女生尷尬。日前內地有名女生打開女廁廁格門，驚見一名6歲男童在內，勸阻男童勿上女廁，男童媽媽即發火，要求女生必須跟兒子道歉，反斥她造成孩子心理創傷，罵戰間用了很多侮辱言詞，而男童爸爸亦入女廁加入罵戰，被罵女生大感無奈。

▲ 男童媽媽拉低口罩面目猙獰指罵女生。（影片截圖）

6歲男童上女廁

綜合內媒報道，1月31日網上熱傳一段影片，事發在前一天30日，一名北京女生到哈爾濱旅行，她去地鐵站女廁打開某一廁格，驚訝發現一名男童在內，她下意識告訴男童「這裡是女廁所，你是男童不能上女廁所」，當時男童媽媽在隔離廁格聽到，大感不滿出來斥責該女子，要求她向兒子道歉。該女生將當時罵戰的影片上載網絡。

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從4分多鐘的影片中所見，男童媽媽拉低了口罩，全程面目猙獰地指罵女生，更致電丈夫叫他來女廁，而兒子在旁哭起來。男童媽媽辱罵女生，指她是大人不應該跟孩子說這些話，應找他的監護人，一直要求她跟兒子道歉，女生嘗試解釋語氣沒有很嚴厲，只認為快上小學的男童不應該去女廁，而媽媽蠻不講理，一面倒去罵女生︰

「你要向他道歉取得原諒，否則大家不能離開！你說哭了他！你怎可以話小朋友？誰說小朋友不可以入衛生間」、「道歉！道歉！必須道歉！你傷害我的孩子，你傷害他的心靈了」、「你沒有同理心？我當媽的真忍不了」、「你沒有子宮，生不了孩子嗎？」、「6歲小孩那上小學，他才幼稚園，你農村啊？」。

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男童爸爸隨即加入罵戰

男童的爸爸之後入女廁加入罵戰，而2名女警衛也入女廁嘗試進行調停。

被罵的女生事後將影片上載網絡，她直言「被他媽媽堵住辱罵」，她不明白為甚麼6歲男童父親明明在場，卻由母親帶入女廁，其次有感母親履行監護人的職責，在廁格門口陪同才行，當時孩子沒鎖門，其實男孩沒人看顧很危險。還有，她有感自己才是真正的身心受創。

孩子媽媽對我長達近半個小時辱罵，我也是有父母的人，本無意爭吵，我從地鐵站出來之後精神恍惚，也讓我媽媽擔心了。

女生希望這個孩子爸媽和同行罵她的人向她道歉，網民亦一面倒斥責男童媽媽才是應該道歉的人，指她是孩子壞榜樣，孩子才是被她嚇哭。據了解，哈爾濱地鐵客戶服務指出，此事已反映給相關部門，警方已介入，就此事成立專案組調查。

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責任編輯︰王明芳