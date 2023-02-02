【六合彩】8,000萬六合彩今晚攪珠　市民：望中頭獎「買樓再買樓」

▲ 中環士丹利街投注站出現人龍。（梁偉榮攝）

六合彩今期頭獎基金達8,000萬元，並將於今晚（2日）9時30分攪珠，截止售票時間為9時15分。

記者今日下午到深水埗投注站視察，發現有不少市民特地為高額獎金下注，中環士丹利街投注站亦出現人龍。李先生趁下午不多人前來買六合彩，因為擔心放工要排長龍，他表示若今晚中頭獎會把部分獎金分給家人，剩餘少部分會去做善事。他又稱之前只有中過三個字的安慰獎：「希望今晚好運啦！」

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梁先生夫婦亦知道今晚有8,000萬多寶獎金，所以特登前來碰運氣，兩夫婦用了接近200元去購買彩票，梁先生表示排隊用了5分鐘就可以買到六合彩。兩人又表示自己是天主教徒，若然中了頭獎會低調地去幫助有需要的人，就算中獎後亦不會去買樓，因為自己已經擁有物業。

葉先生則表示，知道上期六合彩只有半注中，所以今日再買六合彩碰一碰運氣，希望中到頭獎後可以「買樓再買樓」，這是大多數香港人的願望，但之前自己只有試過中安慰獎，「收得幾十蚊」。

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記者：曾秋文