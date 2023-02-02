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【童星長大】TVB御用童星志願選港姐　15歲陳偲穎變身長腿美少女

育兒經 17:32 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

TVB御用童星陳偲穎最近被發現已長大成美少女，身材高䠷有一雙長腿。

經常在TVB劇集飾演主角童年的童星陳偲穎（Bianca），早於6歲入行，參演TVB劇集超過25部。轉眼間陳偲穎已經15歲大，最近她在社交平台密密分享近照晒長腿，身型高䠷，現時專心讀書鮮有演出的她，曾透露志願是選港姐做演員，相信不久將來會見到她再現幕前！

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陳偲穎最令人印象深刻的劇集包括《一屋老友記》的菲菲、《跳躍生命線》馬德鐘的女兒諾兒，以及在《宮心計2深宮計》的回憶片段中，與妹妹分離的喊戲令觀眾看得極心痛，並獲大讚好戲。近兩年由於已升中學關係，陳偲穎要減產專心學業，對上一次演出已是在《愛回家之開心速遞》中，飾演袁文傑的女兒。

陳偲穎近期愛晒長腿。（IG圖片）

不過，陳偲穎依然活躍於社交平台，不時分享生活點滴及練舞影片，尤其近日她在寒冬中穿上短裙晒長腿，是個身型高䠷的美少女。

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讀完大學選港姐

早前陳偲穎生日時，與《一屋老友記》飾演「細寶舅父」的張彥博食飯慶祝，童顏的張彥博與陳偲穎合照更儼如一對情侶。而陳偲穎的英文名Bianca就是《一屋老友記》飾演「大寶舅父」的歐陽震華為她取名。

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陳偲穎曾表示其志願是想選香港小姐及當一名演員，她不怕辛苦，會當是一種考驗。不過，她應承過媽媽一定會完成大學課程才報名參選，她現在專心讀書好好裝備自己，在校內成績名列前茅，難怪拍劇背劇本對她無難度。

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責任編輯︰王明芳

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