【MIRROR成員】暖男AK自細愛下廚兼幫手煮飯　孖大佬開日系甜品店幫粉絲減壓

各位「生粉」有福喇！繼串燒、拉麵店後，MIRROR副隊長AK（江𤒹生）再度夥拍親大佬Ambrose（江𤒹健）做老闆，於大角咀開設日系甜品店「雪月花」。雖然舖頭有AK之名加持，不過哥哥Ambrose笑言，希望能以實力俘虜一眾「非生粉」食客，而且最重要是能令大家在疫境下，透過吃一道窩心的甜品，重拾對這城的熱情。

煮得一手好餸嘅男仔，寧舍吸引人！相信身為MIRROR成員AK粉絲的一眾「生粉」會相當認同。AK哥哥Ambrose笑說︰

由細到大，父母忙於清潔公司的工作，都是AK主力煮飯，他真的識煮兼且很有興趣，我飲過最好味的羅宋湯就是他煲的，所以我們都叫他不如長大後做廚，開間生記茶餐廳吧！

▲ MIRROR 成員 AK 與哥哥 Ambrose 開設甜品店雪月花，希望能藉着餐廳讓年輕一代在充滿壓力的氛圍下，能有個抒發不開心的好地方。（湯致遠攝）

江家有三兄弟，AK排行第二，與大哥及細佬相隔兩年，年紀相若，故經常一齊玩，感情亦非常要好。承哥哥之言，雖然並非茶餐廳，但AK近年亦進軍飲食界，拍住大哥做老闆，創立本地飲食品牌「日暮香川」，並與其他朋友夾份開設日式串燒店、拉麵店，以及最新登場的甜品店雪月花。

靠甜品重燃熱情

Ambrose說他們原意是想先開甜品店的，但礙於裝修及選址問題，反而拉麵店率先落成。而這間雪月花對他兩兄弟來說，更份外有意義。「我們自出世至今都在香港，但兩年多前疫情開始後，便覺得周遭有很大壓力、很辛苦，且眼見身邊很多朋友都移民，便會反思這城真的會完嗎？但若然你真正喜歡這地方時，便會去想自己有甚麼可以為它做？」

正當與AK及朋友聊起，細個讀書或工作時最開心是甚麼時候？Ambrose說大家不約而同都認為是吃甜品或糖水時。

志不在糖水，而是與朋友間的相聚時光，是有溫度、有感情的。這幾年大家好像已失去這份熱情，我們想嘗試重燃起它，讓其他人或AK的粉絲知道，縱使環境或生活不如意，也不要忘記自己的快樂。

店家取名為「雪月花」，這詞是古代日本詩人用來形容大自然的美麗景物。自疫情以來，大家外出用餐及與朋友見面的機會減少，他們想藉着雪月花，為客人營造出一個放鬆舒適的歇息空間。而他兩兄弟自細對日本亦情有獨鍾，故幾間食店都是走和風裝潢路綫，詩意十足。

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原職做保險的Ambrose幾年前開始對飲酒有興趣，除報讀相關課程外，還與朋友開Page教班，並非他首次涉足飲食業，而AK開食店前亦有創立自家服裝品牌，所以對做生意也算得上有經驗。然而，在籌備過程中也遇上重重困難。

開店見證疫情各階段

「開串燒店時，剛好是疫情高峰期，大家最緊張的時段，禁晚市又減少外出。到去年9月開拉麵店時，又爆發移民潮，對消費氣氛好大影響。加上恒指大跌及無限封城，氣氛很遏抑，經濟不明朗。而甜品店開業時，又碰上開關，大家飛晒去日本旅行，簡直是見證住不同疫情的階段，哈哈。」

Ambrose笑言，縱使每次開店都遇上各式各樣的挑戰，他跟AK也從沒想過放棄。

「疫情有危險位，同樣有機遇，就是租金平了，相對也較易進行。」他亦非常感激有一班AK的生粉捧場，令這幾關更容易捱過。不過，縱然有AK的光環，他亦堅持要在食物品質上下一番苦功。

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「我們不想做些坊間已有的甜品，不想大家來這店只為了AK，變相會有壓力。可能很多人覺得有AK做生招牌一定好賺，我只可以說，起步是較舒服，但再發展下去就不是了。」他續指︰



食客要求會更多，我們想吸納更多不同類型的客人，不想大家帶有色眼鏡去看我們，認為甜品應只屬一般，受歡迎僅因為AK罷了，便拒絕去試。要吸引這班人，我們就要再努力點。

任創意總監研發新品

翻開餐牌，是一系列賣相仿如高級西餐的精緻日式甜品、日系刨冰等，並且由前四季酒店餅廚主理，為保持質素，部分特色甜品每日僅限售30份。而素來對甜品特別有興趣的AK，除了是舖頭的顏值擔當外，亦會兼任創意總監，研發些新派甜品。

例如是他每次來店都必點的「飲得嘅甜品」芒果抹茶鮮奶（$70），分為綠、白、橙3層，底層有鮮芒果蓉及芒果醬，中間加入日本牛乳，最後以來自福岡八女市羽衣抹茶製成的濃郁抹茶奶蓋平頂，色彩鮮艷，非常吸引。飲用前將3層拌勻，清香的抹茶中帶香甜芒果肉，入口清新，抹茶控不容錯過。

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合資拍檔開舖做生意，總會有意見不合的時候，Ambrose又會否與AK因此而嗌交？

他笑說：「總會有，嗌得最多就是味道，是比較主觀的，如紅豆湯要日式甜版或是港式起沙版，一定會有不同看法。但大家知道始終是為件事好，最重要是做的讓客人也開心，一切就會迎刃而解，生意才能繼續下去。」

雪月花

地址：大角咀利得街11號利奧坊地下G507 號舖

電話：2371 2730

營業時間：12nn-10pm

記者︰黃依情