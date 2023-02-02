【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容　丁子朗認將送情人節禮物給對方

▲ TVB劇集《奪命提示》今日在電視城進行拜神儀式。

TVB劇《奪命提示》（暫名）今日（2月2日）於將軍澳電視城舉行拜神儀式，當中有份參演此劇的緋聞男女丁子朗、郭柏妍也有現身，自然成為焦點。

該劇監製文偉鴻透露，劇中有不少有「愛情動作」場面，而丁子朗即稱跟郭柏妍的感情線較單純。

事後二人接受TOPick訪問，他們稱劇中性格南轅北轍，最後由歡喜冤家漸變情侶。

而接受訪問期間，女方顯得不及平日般自在，被問到有關緋聞時更多次支吾以對，表現尷尬。

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丁子朗郭柏妍再合演情侶

郭柏妍指是次劇集節奏較緊湊，而上一套的《下流上車族》歡笑位較多，風格大有不同。丁子朗笑言上次二人負責拍拖，今次演警察就負責查案：「嚴正好多，又有打戲。監製捉得我哋好緊，情緒上同動作上，我哋兩個都打醒十二分精神去拍，如果唔係好容易受傷。」

丁丁續指二人在劇中是一對清純情侶，而另外幾對演員的感情線反而較激烈，郭柏妍即補充：「我哋比較簡單啲，其他人激到梳化都凹埋！」

問到會否有咀戲？丁子朗指劇本還未完成，同時專業的他稱如果監製要求一定照做，認為這是工作之一。而郭柏妍亦表示會跟劇本去演：「如監製咁寫我都OK，未拍過咀戲。（丁子朗係前輩，請教佢？）劇中嘅演員全部都拍過，個個都可以請教。」

記者指若真的加插咀戲，丁子朗將奪走郭柏妍銀幕初吻，她聞言即時語塞，面露尷尬表情，笑而不語，有急才的丁子朗則以輕鬆語調打破尷尬氣氛：「皺晒眉咁！」

及後，郭柏妍自認新丁，想專心工作，很多事仍在學習中，尤其第一次演打戲，自己有多做運動加強體魄，應付打鬥場面。丁子朗大讚對方勤力，並透露郭柏妍開工前後都去做運動，似乎非常了解對方行程。

▲ （梁樂欣 攝）

丁子朗認了解深咗

談到二人再度合作，感情可有增進時，郭柏妍亦承認默契倍增，而丁子朗大方直認：「絕對係啦，當然對一個人時間長咗，認識一定深啲，日對夜對見得多啲，所以係會認識咗嘅。」

情人節將至，問到兩人如何慶祝？他們表示應要開工拍劇，愈多人一起度過氣氛會較開心。至於可有準備禮物送給對方？丁子朗不諱言表示「未諗」，然後竟主動問緋聞女友，令對方招架不住：「買嘢食？以為買畀6個人。（丁子朗呀！）哦，呢個唔知喎。」

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記者：游艾維、梁樂欣