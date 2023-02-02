【謀殺店員】涉偷啤酒後踢死便利店店員　巴漢被裁定謀殺罪成候判

▲ 巴基斯坦漢涉謀殺便利店職員，今於高等法院被裁定謀殺罪成。資料圖片

30歲巴基斯坦裔男子涉於2019年，在元朗1間便利店偷取2罐啤酒後逃走，61歲兼職店員追截，女途人目擊店員倒地後遭巴漢用腳踢向頭部致出血，店員昏迷送院，搶救兩天後不治。涉案巴漢否認謀殺罪，案件早前於高等法院開審，陪審團今（2日）退庭商議約4小時後，一致裁定謀殺罪成，押後至下周一(6日)，就承認偷竊啤酒一同判刑。

被告Javed Iqbal ISLAM（現年30歲），為香港居民，控罪指他於2019年12月30日，在香港謀殺男子鄧忠強（61歲）。

控方早前開案詞指，根據現場閉路電視片段顯示，2019年12月28日晚上9時後，被告到元朗擊壤路1間7-11便利店偷走2罐啤酒後逃走，死者及1名女店員追截，惟女店員未能追上而返回便利店，死者則繼續追截。

兩名女途人分別目擊被告踢向坐在地上的死者之頭部，當時死者已無反應，而頭部正流血。控方續指，從閉路電視片段可見，死者坐在地上時遭被告腳踢，而死者當時已昏迷。救護員到場後，發現死者昏迷於於血泊中，死者經搶救後延至同月30日不治。

被告被捕後警誡下向警方表示與案無關，否認閉路電視片段中為他本人。及後死者傷重不治，被告於第3次錄影會面中，突然向警方表示後悔及認罪，承認偷啤酒後逃走，死者追截他時以粗言辱罵，並揚言要打死他。被告稱死者先出手，他才推對方一下，被告稱因遭挑釁而出於自衛，才踢向死者額頭及面2次。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧