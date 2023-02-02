【孝順兒子】男童逾千元利是錢買金鏈氹媽媽 媽媽感動：人生中最珍貴

▲ 認真有孝心。

小朋友會如何用利是錢呢？可能會儲起或者買自己心愛的玩具，但內地一名6歲半的小男孩，卻選擇用利是錢買了一條金頸鏈送給媽媽，媽媽易女士收到後大為感動，更稱這是她「今生最珍貴的一條頸鏈」。

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據內地傳媒報譏，易女士一家到長沙親戚家拜年，當她在食店買早餐時，兒子突然走到旁邊的金飾店挑選首飾。兒子借助店內椅子才能看清商品的模樣，讓易女士覺得十分有趣可愛，便拍下照片。

▲ 簽名付錢。

易女士見兒子沒有離開的意圖，其後上前查看，才發現兒子原來為她挑選金頸鏈。易女士表示，兒子本來想給自己一個驚喜，結果提前被她「識破」。

易女士的兒子向店員表示，自己的電話手錶內有1,800元(人民幣，下同）利是錢，想給媽媽買一條1,700元以內的頸鏈。店員知悉後，也在男童的預算範圍內幫他認真挑選。

易女士說一直勸兒子不要買頸鏈，

我擔心他給我買了頸鏈之後，就沒有錢給自己買玩具了，但是他不聽!

於是又與兒子商量可否讓他只出一半錢，但他堅持要全款支付。最後，易女士挑選一條價值1170元的金頸鏈，她稱兒子平時節儉，曾不小心摔碎棒棒糖，多花5元購買一支新的棒棒糖而哭了一個多小時。

對於今次兒子的孝心，易女士雖然口裡說不，但戴上金頸鏈後卻很誠實地表示：

這是今生她最珍貴的一條頸鏈。

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責任編輯︰王明芳