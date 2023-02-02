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【教育職業博覽】教育局首度參展介紹官校教師工作　蔡若蓮：盼招攬有志投身教育人才

社會 18:48 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

教育局局長蔡若蓮今日出席貿發局教育及職業博覽開幕禮。（林宇翔攝）

一連4日的教育及職業博覽今日（2日）開鑼，教育局今年首度參展，介紹教育局不同專業職系工作範疇，教育局局長蔡若蓮今日亦有到場參觀教育局攤位，她指，教育局不同職系的工作具挑戰性和滿足感，期望能招攬有志投身教育專業的人才加入教育局。

據教育局介紹，今次首次參與教育及職業博覽，介紹教育局不同專業職系的工作範疇，目的是加深市民對教育局的工作及就業機會的認識。攤位展示不同職系的日常工作及入職要求，包括督學（學位）、教育主任（行政）、教育主任、小學學位教師 ，以及專責教育主任。

教育局將於明午（3日）會舉行講座，題目為「發揮一專多能　啟發學生潛能」，分享專業職系同工與官校教師如何各司其職，發揮一專多能，以實踐教育局的抱負和使命。

今年教育及職業博覽主題為「多元出路 成就可能」，分為「教育」及「職業」兩大專區，提供一站式升學、進修和就業資訊，合共有來自20個國家及地區的700間機構參與，歡迎公眾人士免費參觀。

蔡若蓮今早出席博覽開幕禮時表示，期望於本學年將參與「商校合作計劃」的商業機構數量增加15%，為學生提供工作實習、多元化學習及就業機會。她指，上述計劃至今，合作機構累計470個，舉辦了逾8,000項活動，超過129萬學生受惠，盼藉此推動學校與工商機構之間的合作，幫助學生拓闊視野，為投身社會作準備。

她亦說，未來希望推廣職業專才教育，幫助年青人獲取未來所需的工作技能及知識，為香港培養出高質素的技術專才。

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記者：梁凱婷

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