【親子好去處】港島親子空間有老師陪玩做手工　1大1小100蚊玩足3小時

▲ 位於香港仔田灣嘅「帕梅拉派克探索空間」，有咁多嘢玩，仲要1大1小玩3小時都只係$100。

媽媽頭痛緊周末、假日，帶小朋友去邊度放電好呢？TOPick今次有一個平靚正嘅地方介紹俾家長們！位於香港仔田灣嘅「帕梅拉派克探索空間」是耀中幼兒教育學院的互動學習平台，1大1小玩足3小時，都只係$100，相當抵玩！

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據言語治療師媽媽Miss Carley分享，她已經是第二次帶兩個仔仔去「帕梅拉派克探索空間」放電，她真心覺得好值得推介，

這兒分室內和室外兩部份；室外有攀爬架、三輪車、滑板車、玩水玩具等… 室內有不同主題的角色扮演區如地鐵、漁船、超級市場、診所等… 還有老師陪玩、做手工及故事時間，重點是價錢真的超級親民，一大一細玩足三小時才$100，唯開放日期及時間不太固定。

Pamela Peck Discovery Space (PPDS) 是校園內的專業遊戲空間，專為 0 至 8 歲的兒童和家庭而設計，旨在積極促進幼兒教育的創新最佳實踐。通過一系列設計獨特的創新室內、外體驗式學習活動，兒童和他們的看護者可以享受優質的親子時光，在遊戲中探索和學習。

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詳細資料

地點：香港仔田灣田灣山道2號

預約網址：https://discoveryspace-booking.yccece.edu.hk/zh-HK

價錢：3小時$100(1大1小)

查詢電話：3977 9820

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責任編輯︰王明芳

已獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載