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【潮物速報】全新雞翼品牌WingStreet 6款口味登場　聯乘本地潮牌Grocery推出別注Tee

休閒消費 17:49 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

全新雞翼品牌WingStreet登場。

香港人鍾意食雞翼是眾所周知，最近有全新雞翼品牌WingStreet登場，有6款全新口味，無論在派對上分享，還是獨自品嘗，都滋味無窮。

率先推出的6款全新口味包括有玩．原味、美式BBQueen、 微辣世界、辛甜是咪打、 酸甜甜、勁多嗲。嚴選優質雞中翼烤烘，金黃美味。分別設有8隻、12隻及18隻3種選擇。購買12隻的客人可挑選兩種口味自由搭配，購買18隻的客人更可挑選3種口味，拼出心水組合。

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WingStreet雞翼現於foodpanda及Pizza Hut有售，逢周一在Pizza Hut單點12隻或以上，均可享用75折優惠，金會員更可享有折上折優惠，非常超值。品牌更首度聯乘本地潮牌Grocery，推出特別版「Pre-sauced」Tee（$420/件），純白色T-shirt的前後模仿沾上醬汁，背部更印有特色收據貼布，型格十足。
 
現凡購買WingStreet聯乘Grocery的「Pre-sauced」Tee ，即送WingStreet限定試食券一張及潮流個性貼紙，可貼在筆記型電腦、行李箱、結他等地方，展現個人風格與態度。

記者︰黃依情

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