【死因研訊】滑翔傘死因研訊料陪審團明退庭商議　遺孀重申無意追究

▲ 遺孀陳利珊。(資料圖片)

41歲男子於2018年7月在大嶼山玩滑翔傘期間失蹤，搜救6天後被尋回不治。死因庭經過5日研訊，已傳畢所有證人。遺孀今午陳詞時感激各方努力搜救，慨嘆丈夫不幸遇上強風喪生，「呢個係大自然嘅威力」。遺孀重申無意追究，冀當局善用資訊科技協助搜救，「人才、資源係要與時並進」。死因裁判官開始引導陪審團，並予「死於意外」及「死因存疑」2個選項，料陪審團明(3日)退庭商議。

死者鍾旭華，生前為電子貿易公司東主，是香港滑翔傘協會會員，具中級飛行員資格。死者於2018年7月22日在大嶼山起飛場駕駛滑翔傘時失蹤，至同月27日被尋回後送院不治，終年41歲。

遺孀陳利珊陳詞時，感謝搜救人員努力搜索稱，在研訊中流下過見證人性的光輝和美麗的眼淚，也曾流下難過痛心的淚。事發時丈夫遭遇無可預料的強風吹襲，調查報告顯示丈夫曾8度緊急降落，試圖脫險，可惜風力遠超飛行員的可控範圍。

陳指意外已發生，不可改變，希望各方不要自責。陳重申她無意追究，也沒有要求奮不顧身救人，只是希望當局善用資訊科技協助搜救，有策略地動員，不想搜救人員白白辛苦。陳提到事故中使用電訊商訊號尋人的方法，在多年前可能有效，但「人才、資源係要與時並進」。

死因裁判官何俊堯引導陪審團時，提供「死於意外」及「死因存疑」2個選項供陪審團考慮，若陪審員接納在天氣急劇轉差下，死者失去對滑翔傘的控制，撞向山坡身體多處受傷致死，可裁定死者「死於意外」，不接納則可裁定「死因存疑」。

死因裁判官指陪審團另須就事件作出建議，並提出其見解，提醒僅供參考，陪審團可作出其他建議。就滑翔傘運動規管方面，死因裁判官指現行民航法例並未針對滑翔傘發牌，亦沒有規管對飛行員的裝備，建議陪審團考慮應否強制飛行員攜帶飛行儀及追蹤器。

就搜救行動方面，死因裁判官建議陪審團就搜救方在分工、溝通及資訊傳遞提出建議，舉例指消防一方稱7月27日中午已派直升機按家屬提供的座標搜索，但民安隊及飛行服務隊同指當日沒收到指令依座標搜索，留待陪審團衡量「係咪有人講大話，漠視資訊嘅重要性呢？」。

聆訊明（3日）續。

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記者：陳曉欣