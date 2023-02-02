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【醫生盜竊】醫管局女高層夫婦涉超巿偷竊續審　女高層稱遭警員誤導作招認

社會 19:27 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

醫管局女高層莊慧敏(右)及其醫生丈夫趙名宇涉超市偷食物續審。(梁偉榮攝)

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同骨科醫生丈夫趙名宇，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，被控盜竊罪，案件今（2日）於九龍城裁判法院續審。莊自辯時指，因有警員指有意無意均屬偷竊，又指本案不會留有案底，故當時誤以為自己曾偷竊貨物，願意配合警方完成程序，並作出招認；案件2月9日續審。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

被告莊慧敏就口供能否呈堂時供稱，她在醫管局任職22年，現為總行政經理。莊指，事發後被帶到保安室，在保安員提醒下了解事源是有貨物未有過機，故此與丈夫討論後認為或是貨物太多，要求保安讓他們翻看閉路電視片段，但保安稱要請示超市主管。

莊續指，該主管最終未有到場，3名軍裝警員到場處理事件。有警員查看閉路電視片段後稱，「見到有啲野無嘟機，咁無嘟機即係偷」，需將莊及趙帶返警署。莊遂向警員解釋他們並非故意，當中或有誤會，又問警員「intentional 同 unintentional 有無分別？」，惟警員指沒有付款便將貨物帶離現場便屬偷竊。

控方問及即使與事實不符，被告為何仍配合警方程序。莊解釋，因當時警員指有意無意均屬偷竊，又指本案不會留有案底，故當時誤以為自己曾偷竊貨物，願意配合警方完成程序，並作出招認。莊又否認她曾在警誡下稱「呢10樣嘢都係偷嚟自己食」。

案件2月9日續審。

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記者：梁錦麟

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