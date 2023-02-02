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【盛事連連】一文看清2023年主要大型活動　暫定11月19日再辦渣馬

政治 19:25 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

李家超表示，今年本港將會舉辦許多盛事，歡迎內地和全球旅客來臨，包括本月12日舉行的第15屆渣打馬拉松。（資料圖片）

本港踏上復常之路，特首李家超今日在「你好，香港！」啟動禮上表示，今年將會舉辦許多盛事，從金融、經濟、創新科技，到體育賽事、文化藝術和美食、好酒，以至各式各樣大型國際會議和展覽，多不勝數。他強調，香港已經重返國際舞台中心，全面歡迎內地和全球旅客來臨。

政府今日公布本港今年大型活動，包括：

舉辦日期 活動名稱 活動性質 主辦機構
2月12日 第15屆渣打馬拉松 賽事 香港田徑總會
3月3-5日 Clockenflap（中文名稱待定） 戶外音樂及藝術活動；舞台表演 Magnetic Asia
3月13-16日 香港國際影視展 展覽會 香港貿發局
3月18-19日 香港迪士尼樂園10K Weekend 2023 賽事 香港國際主題樂園有限公司；香港田徑總會
3月21-25日 巴塞爾藝術展香港展會 賽事 MCH Group Asia Limited
3月24-4月2日 WestK Music Festival 2023 舞台表演 西九文化區管理局
3月31-4月2日 國泰航空/匯豐香港國際七人欖球賽2023 賽事 香港欖球總會
4月12-15日 香港國際創科展 展覽會；貿易活動 香港貿發局
5月16-31日 香港醫療健康周 會議；展覽會；研討會/講座 香港排球總會
6月13-18日 FIVB世界女排聯賽香港2023 賽事 香港排球總會
7月19-25日 香港貿發局香港書展 展覽會；公眾活動 香港貿發局
7月-9月（暫定） 《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界開幕 其他 香港國際主題樂園有限公司
8月17-19日 香港貿發局美食展覽（貿易） 展覽會；商貿活動 香港貿發局
9月12-17日 2023香港公開羽毛球錦標賽匯豐世界羽聯世界巡迴賽超級500 賽事 香港羽毛球總會
9月13-14日（暫定） 第八屆「一帶一路高峰論壇」 會議；展覽會 香港特區政府；香港貿發局
10月16-20日 香港仲裁周 研討會/講座 香港國際仲裁中心
10月26-29日 香港美酒佳餚巡禮 戶外活動 香港旅發局
10月（暫定） 2023/24 Investment Law & Investor State Mediator Training 研討會/講座 律政司；國際投資爭端解決中心
11月6-10日 香港法律周 會議；研討會/講座 律政司
11月12日 新世界維港泳2023 賽事 中國香港游泳總會
11月19日（暫定） 渣打香港馬拉松2023 賽事 香港田徑總會
11月（暫定） 國際金融領袖投資峰會 會議 香港金管局
11月（暫定） 金融科技周 會議；展覽會 投資推廣會
12月15-29日 香港體育舞蹈公開賽2023 賽事 香港體育舞蹈總會
12月31-2024年1月1日 2023-24香港跨年倒數 戶外活動 香港旅發局

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責任編輯：關景騰

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