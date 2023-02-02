【盛事連連】一文看清2023年主要大型活動 暫定11月19日再辦渣馬
政治 19:25 2023/02/02
本港踏上復常之路，特首李家超今日在「你好，香港！」啟動禮上表示，今年將會舉辦許多盛事，從金融、經濟、創新科技，到體育賽事、文化藝術和美食、好酒，以至各式各樣大型國際會議和展覽，多不勝數。他強調，香港已經重返國際舞台中心，全面歡迎內地和全球旅客來臨。
政府今日公布本港今年大型活動，包括：
|舉辦日期
|活動名稱
|活動性質
|主辦機構
|2月12日
|第15屆渣打馬拉松
|賽事
|香港田徑總會
|3月3-5日
|Clockenflap（中文名稱待定）
|戶外音樂及藝術活動；舞台表演
|Magnetic Asia
|3月13-16日
|香港國際影視展
|展覽會
|香港貿發局
|3月18-19日
|香港迪士尼樂園10K Weekend 2023
|賽事
|香港國際主題樂園有限公司；香港田徑總會
|3月21-25日
|巴塞爾藝術展香港展會
|賽事
|MCH Group Asia Limited
|3月24-4月2日
|WestK Music Festival 2023
|舞台表演
|西九文化區管理局
|3月31-4月2日
|國泰航空/匯豐香港國際七人欖球賽2023
|賽事
|香港欖球總會
|4月12-15日
|香港國際創科展
|展覽會；貿易活動
|香港貿發局
|5月16-31日
|香港醫療健康周
|會議；展覽會；研討會/講座
|香港排球總會
|6月13-18日
|FIVB世界女排聯賽香港2023
|賽事
|香港排球總會
|7月19-25日
|香港貿發局香港書展
|展覽會；公眾活動
|香港貿發局
|7月-9月（暫定）
|《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界開幕
|其他
|香港國際主題樂園有限公司
|8月17-19日
|香港貿發局美食展覽（貿易）
|展覽會；商貿活動
|香港貿發局
|9月12-17日
|2023香港公開羽毛球錦標賽匯豐世界羽聯世界巡迴賽超級500
|賽事
|香港羽毛球總會
|9月13-14日（暫定）
|第八屆「一帶一路高峰論壇」
|會議；展覽會
|香港特區政府；香港貿發局
|10月16-20日
|香港仲裁周
|研討會/講座
|香港國際仲裁中心
|10月26-29日
|香港美酒佳餚巡禮
|戶外活動
|香港旅發局
|10月（暫定）
|2023/24 Investment Law & Investor State Mediator Training
|研討會/講座
|律政司；國際投資爭端解決中心
|11月6-10日
|香港法律周
|會議；研討會/講座
|律政司
|11月12日
|新世界維港泳2023
|賽事
|中國香港游泳總會
|11月19日（暫定）
|渣打香港馬拉松2023
|賽事
|香港田徑總會
|11月（暫定）
|國際金融領袖投資峰會
|會議
|香港金管局
|11月（暫定）
|金融科技周
|會議；展覽會
|投資推廣會
|12月15-29日
|香港體育舞蹈公開賽2023
|賽事
|香港體育舞蹈總會
|12月31-2024年1月1日
|2023-24香港跨年倒數
|戶外活動
|香港旅發局
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責任編輯：關景騰