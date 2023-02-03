【正能量】賣花婆婆退休執筆繪畫乜都畫一餐 最搞鬼玩轉招財生鐵鑊

▲ 退休賣花婆婆與她的創作招財生鐵鑊。

年輕時總有許多夢想，相信花婆婆也不例外。小時候已對繪畫深感興趣，礙於要養家出來作賣花女搵食。退休後，80多歲的花婆婆，開始拿起畫筆，將她記憶中的花卉、動物、雀鳥畫啊畫，不單畫在紙張上，就如小童般，任何可以畫的地方，都成為花婆婆的畫布。因此，今次在13a New Street Art Gallery及stain+咖啡店的展覽，大家可以見到色彩繽紛的行李箱、椅子、生鐵鑊，都是花婆婆做的好事。

花婆婆退休後，畫了幾個月畫，2014年就開了第一個個人畫展。「以前要賺錢養家，那有時間畫畫。」她大半生都在花墟賣花，每天都求神拜佛希望生意好。在那麼多花之中，她最喜歡大黃菊，但反而沒有將它畫進畫中。

「我記得小時候七、八歲，山頭都種滿了花，只要半個鐘就可以爬上去，但現在腰骨痛就無本事了。」她畫的都是她記憶中的花卉，像牡丹花，花瓣又密又漂亮。她又像曾灶財般，喜歡在牆壁、地下、大門、雨傘，只要讓她畫，都可以變成獨一無二的藝術品。

▲ 在家裏，花婆婆被她的作品重重包圍。（圖片：主辦單位提供）

為甚麼她那麼喜歡畫畫？「畫畫不用想這樣、想個樣。同人傾偈會有是非，所以畫畫最好。」她每幅畫大概花兩、三小時，配合農曆新年的招財貓，畫一隻已用了一天。今次展覽總共有超過30幅作品，問她最喜歡哪一幅？「幅幅都鍾意，自己畫出來，不喜歡就不畫。」藝術家例牌答案。

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「與花共舞」花婆婆作品展

展覽日期：即日至2月12日（逢星期一休館）

開放時間：12nn–7pm

地址：13a New Street Art Gallery（上環新街13號A地下）

stain+（上環太平山街2-4號A舖）

記者：何小雲