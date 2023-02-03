【2023情人節】愛侶特色滋味大餐推介 浪漫西餐+甜蜜High Tea+滋補邊爐

▲ 西班牙式情人節晚餐必定充滿異國風情。（商戶提供）

情人節日漸臨近，無論你是絕對浪漫派、隨性浪子還是理性懷疑者，一頓色香味美的情人節大餐總能為你和摯愛提供最合適的慶祝方式。推介以下三款各具特色的情人節大餐，未有安排的男士或女士們，不妨參考一下！

西班牙菜 - Calle Ocho

2 月 14 日情人節晚餐 每位HK$488

在 2 月 14 日享用餐廳的西班牙式情人節晚餐，體驗精彩的伊比利亞飲食文化，相信定能令另一半感到驚喜！先以新鮮生蠔配香蔥油醋汁作頭盤， 再享用一系列精選 tapas，如海膽吞拿魚「甜筒」、香蒜橄欖 大蝦、炸薯粒配辣沙律醬、西班牙火腿炸丸子等。主菜則可選擇西班牙烤乳豬配烤馬鈴薯及菠蘿莎莎醬、香煎鱸魚配蘆 筍及烤紅椒堅果醬，或兩人份墨汁香辣八爪魚焗飯配香煎日本帶子及泡菜蛋黃醬。

是晚的親密旅程將由精緻的甜點作結，野莓醬芝士蛋糕或朱古力慕斯配椰子泡沫二擇其一。作為這家餐廳的第一個情人節菜單，食客將感受到主廚 Victor 及其團隊注入菜式中的濃烈愛意。

▲ 湊湊火鍋‧茶憩的「表白鍋」讓愛人一起打得火熱。（商戶提供）

打邊爐套餐 - 湊湊火鍋‧茶憩

打得火熱「表白鍋」單鍋HK$168

凍冰冰的二月，最好就跟愛人一起打得火熱，給她番茄紅素與膠原蛋白，愈食愈靚！現凡於 2 月 13 日至 14 日堂食點選「表白鍋」（番茄牛膝骨鍋），可享「情人心心飲管」大紅袍奶茶買一送一優惠*。一隻杯，一枝心心飲管，一份甜蜜心意。* 買一送一優惠，即一杯可續飲一次

▲ 讓有情人度過美味與打卡並重的溫馨下午。（商戶提供）

下午茶 Buffet - Nina Patisserie 、I-O-N

「甜蜜二月下午茶」每位HK$468

「情尋滋味下午茶」每位HK$498



慶祝情人節的餐飲驚喜當然不只有午餐或晚餐，Nina Patisserie 荃灣西分店特意為愛侶或摯友準備「甜蜜二月下午茶」，精心設計的下午茶套餐包括造型精緻可人的鹹點及甜點，讓味蕾和心情都甜蜜盛放。

至於中環街市、黃竹坑及觀塘 I-O-N，亦要在愛意無限的甜蜜二月營造浪漫下午茶體驗。「情尋滋味下午茶」為賓客悉心配搭多款滋味美點，例如高柏火腿配黑松露忌廉芝士、鐵觀音蜜柑慕絲蛋糕等，加上溫暖窩心的英式鬆餅配士多啤梨果醬，讓有情人度過美味與打卡並重的溫馨下午。

記者：王嵐