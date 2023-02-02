【奪命提示】透露與劉佩玥有更激床戲　陳山聰望跟李施嬅+佘詩曼再續前緣

▲ 陳山聰望跟李施嬅和佘詩曼再次合作演戲。

TVB劇《奪命提示》（暫名）今天（2月2日）於電視城舉行拜神儀式，陳山聰、劉佩玥、張振朗、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍等一眾演員齊齊出席，場面熱鬧！

陳山聰透露將與劉佩玥於新劇有更激的愛情戲份，並獲得太太體諒。談到兩位好姊妹李施嬅和佘詩曼回巢拍劇，陳山聰表示很想跟她們再演戲，相信觀眾亦十分期待。

【奪命提示】郭柏妍聞緋聞展露尷尬笑容 丁子朗認將送情人節禮物給對方

最新影片：王丹妮廖子妤專訪

拍攝趣事

陳山聰和劉佩玥分享拍劇的趣事，二人表示拍感情戲時不小心將沙發弄凹了，令在場演員都不禁發笑。

陳山聰其後接受TOPick訪問，他指：「不能說是咸濕，是比較有趣味性的。今次套劇比較Heavy，懸疑、追兇、神秘感、有點變態，亦有很多命案，太陰沉的環境下觀眾會看得不開心。所以我們一定要找回男女主角的戲去給觀眾一些調劑，輕鬆的位讓她們抖抖氣。」

【奪命提示】張振朗騷自拍舉V報平安 感謝各界關心承諾會盡快復工

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

太太信任陳山聰

問到拍攝激情戲是否需要跟太太交代？

他謂：「拍戲不用跟太太交代，因為她知道的，我們拍戲是這樣的，我們都是全程投入進去，希望效果是好的，我們很信任這位監製兼總導演。之後會有更激的，真的是床戲，從一入門口開始便除到入房，去到現場時他會有其他想法，一定會有很多動作，他要一個畫面、一個感覺。」

他對今次的劇集充滿信心，「今次的故事性很強，兩集一個單元，需要觀眾思考，相信觀眾會想追下去。」

情人節禮物

情人節將至，陳山聰直言：「情人節當然要開工，我現在沒有情人節了，情人節禮物已經準備好了，提早送了給老婆，已經選好了禮物。都是女人都喜歡的禮物。閃冷冷的她已經有了。她的衫褲鞋襪及手袋都是由我幫她揀選的，今次揀選了一款很特別的手袋給她。」

他續說：「獲獎後都未真真正正請大家吃飯，盡量知道那天有空便立即約朋友吃飯。情人節我都跟老婆說如果有期便可以一起吃飯。 」

▲ （梁樂欣 攝）

望跟好拍檔再合作

TVB即將開拍新劇《NEWS新聞女王》，佘詩曼和李施嬅都會回巢拍攝令觀眾很期待，陳山聰興奮道：「我知道施嬅回來拍劇，還有另一位好姊妹阿佘也是，變相很開心。看見她們回來在TVB拍劇，我都有跟她們電話聯絡，不然我一定會爭取一個角色，跟她們演兩場。她們可能會在內地拍攝，不過只要能度期，一場戲我也會跟她們去拍。」

他有信心可以再跟好拍檔合作：「我相信她們回來拍一套，一定會有第二套的。遲些跟李施嬅再續前緣，希望啦。很多金宵迷都希望我們再拍攝。我們都說過，如果有機會的話，都希望在另一個平行時空再出現。希望這個平行時空是另一個故事，其實我很想跟施嬅有另一段愛情故事，再發生一次給觀眾看，看看有甚麼衝擊和效果，這要視乎Timing。我們慢慢坐下傾談，看看有沒有機會。」

記者：游艾維、梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R