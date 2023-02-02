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【財案2023】三大商會支持再派消費券　總商會︰不少於5,000元

政治 19:46 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

史立德表示，支持再派消費券。（趙居逸攝）

新一份財政預算案本月22日發表，香港總商會建議，向市民發放不少於 5,000 港元的電子消費券。現時，總商會、香港中華總商會、香港中華廠商會都支持再派消費券。

香港總商會指，盡管香港已取消大部分防疫措施，旅遊活動亦恢復正常，但本地經濟應要一段時間才能漸見起色，回復到疫情前水平。因此，建議政府推出多項短期，並具有針對性的紓困措施，包括繼續提供租金／差餉寬減、提供能源補貼，以抵銷成本上漲，及延長「還息不還本」計劃和「中小企融資擔保計劃」等。又建議當局，向每名合資格市民發放不少於 5,000 港元的新一輪電子消費券。

廠商會今日舉行新春團拜，會長史立德指，香港與內地通關後，商界不再需要以視像會議內地旅客將是今年香港經濟復甦的最大利好因素，有助旅遊業和相關行業復甦，並帶動服務貿易輸出加速回升。被問到是否贊成再派發消費券，史立德稱「如可以派，當然是支持」。

中總會長蔡冠深昨日則表示，不反對再派消費券，若政府派亦會支持，但認為政府應搞好營商環境，「希望大家有生意做，大家賺到錢更加實際。」若營商環境好，則無需靠政府補助。

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記者：趙居逸

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