【教育職業博覽】升學顧問指移民潮未止　荷蘭電競及藝術學科受追捧

▲ 貿發局教育及職業博覽展於今日起一連四日於會議展覽中心舉行。（職業訓練局圖片）

教育及職業博覽展今日（2日）起一連4日於灣仔會展舉行，首日早上人流較少，下午稍為回升，有海外升學顧問認為港人移民潮未止，除了英國、澳洲及加拿大等熱門地，荷蘭多間大學的電競及藝術學科亦受港人追捧，即使文憑試分數低過20分，也有機會入讀當地位列世界百強大學；另有高中生擬赴德國升學，修讀物理及機械工程學科，以及有家長查詢外國音樂及工程學科資訊。

展覽今日早上10時開鑼，參展商之一、信睿環球升學顧問司徒詠怡表示，雖然首日早上人流較少，約有10人查詢海外升學資訊，但下午人流回升，全日有逾30人查詢，而中心最近每月亦接獲逾30人查詢相關資訊，故形容港人移民潮「未停過」。

她亦指，荷蘭多間大學電競及藝術學科，亦受香港學生及家長追捧，有文憑試考生低於20分也成功入讀位列世界排名100強的大學。

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2名修讀理科的中四學生陳同學及郭同學，均表示有意於文憑試後到德國升學，他們認為，當地教育相對不太死板，而且德國過去孕育出不少曾獲諾貝爾獎的傑出工程師，故希望到當地修讀物理或機械工程。

家長謝太亦到場預早為中三的兒子查詢升學資訊，她表示考慮送兒子到外國讀書，指兒子對音樂及火車較感興趣，認為外國會較容易找到心儀科目。

貿發局第32屆教育及職業博覽，主題為「多元出路 成就可能」，近20個國家及地區的700間機構參與。其中1個參展機構職業訓練局，展出了「機械狗」及「 META 4D Dome Robot」等設計，分別以人工智能技術開發，能夠應用於日常生活中，展現職業專才教育的成果。

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記者：梁凱婷