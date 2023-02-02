【內地升學】南沙民心學校月中來港招生　梁振英透露正籌備增辦幼稚園

▲ 廣州南沙民心港人子弟學校正為開校第2學年進行全球招生。

近年內地有多間港人子弟學校新成立，由全國政協副主席梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，剛於去年9月開學。該校現正進行「全球招生」，將於本月12日，在本港舉行1場招生簡介會，梁振英今日（2日）在facebook發文籲「廣傳」簡介會資訊，並透露該校正籌備開辦幼稚園。

去年開校、設中小學課程的廣州南沙民心港人子弟學校，目前只開辦1年級（G1）至10年級（G10）課程；今年9月新學年，該校招生將拓展到11年級。

梁振英今在facebook發文，指他本人和總校長潘淑嫻，將聯同學校管理團隊，於2月12日（星期日）下午3至4時半在灣仔會展現場出席簡介會。該校招生對象為各級中小學生，最高的12年級學生除外，簡介會須透過網上報名，設有500個名額。

據帖文介紹，按政策規定，該校只能招收港澳台及外籍學生，而港科大（廣州）教職員子女可獲優先取錄。梁振英指，該校屬非牟利學校，辦學團體是在香港註冊的非牟利免稅公益團體；中學部是全寄宿，校舍由南沙免費提供40年，民心收到的捐款已達成募捐目標，部份款項用作提升學校設施設備，另有部分用作奬助學金，其餘為儲備；經常性支出則由學宿膳費支付，他指該校目前已經達到收支平衡，沒有借貸或售賣債券。他又指該校是「全英語教學」，歡迎品學兼優的港澳台和外國學生申請獎助學金，籲網民廣傳。

據校網招生資訊，該校1至11年級下學年將設有400個學位名額，本月20日截止報名，校方將於本月至下4月期間，為學生進行1次網上評估及兩輪面試，4月下旬公布取錄結果及進行註冊，小學至高中全年學費，介乎10.3萬至14.5萬元人民幣不等。

梁振英亦在帖文中透露，現正籌備開辦幼稚園；據梁振英近日接受傳媒訪問指，初步計劃在現有南沙民心學校騰出部份位置，改建為幼稚園，長遠於校園附近開設獨立幼稚園，目標為港澳台及外籍學生，提供銜接香港學制的「一條龍教育」。

▲ 梁振英今（2日）在社交平台發文籲廣傳該校招生簡介會資訊。（梁振英facebook）

重要日期

報名日期：2023年1月9日 至2月20日下午5時

網上評估：2023年2月25日上午9時

首輪面試：2023年3月上旬至3月中旬

次輪面試：2023年3月下旬至4月中旬

取錄及註冊：2023年4月下旬（註冊費為預繳第1個學期學費，即半年金額）

2023至2024年度學費

小學（G1-G6）：103,000元人民幣

初中（G7-G9） ：124,000元人民幣

高中（G10-G11）：145,000元人民幣

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責任編輯：馮琪雅