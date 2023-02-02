郭富城鄭秀文拍片宣傳香港 陳慧琳自爆常去茶餐廳

▲ 郭富城拍宣傳香港片。

旅發局啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，邀請郭富城(Aaron)、鄭秀文(Sammi)和陳慧琳(Kelly)拍攝宣傳短片，一起向旅客「Say Hello」，推廣香港維港美景、文化藝術、景點、綠色旅遊及地道美食等多元化精彩體驗，短片今日起在香港首播，並會陸續在全球播放以吸引旅客。

郭富城片中以舞會友，在中環石板街及西九文化區帶領舞團勁舞，動感十足。鄭秀文就換上粉紅運動裝在毗連維港美景的山頂跑步徑跑步。陳慧琳則變身茶餐廳女神與來至各地的食客打成一片。

他們也分享自己的「香港最愛」，郭富城說：「我最想和家人一同到最新的西九文化區參觀新開幕的 M+和故宮，除了傳統景點和主題公園，我也喜歡行沙灘吹海風，正因香港體驗多元， 大家來到香港自然會發掘到自己喜歡的地方。」

Sammi推介旅客試搭香港的交通工具：「例如全新的山頂纜車、電車和渡海小輪， 都好有情懷和特色，景點我最推介是到山頂欣賞美景，感受城市美麗。」

▲ Sammi推介好去處。

自言一星期去茶餐廳幾轉的陳慧琳，說到香港美食如數家珍一樣。「我最愛凍檸茶、菠蘿油和沙嗲牛肉麵等茶餐廳美食，大家來到香港，不妨中午先行勻港九新界嘆地道小食，夜晚再在維港夜景下享受 Fine Dinning。」

▲ Kelly最愛美食。

他們更搞笑分享「野生捕獲」自己的小貼士，愛好運動的鄭秀文直指自己最愛在港島區跑步，要扮有緣不妨去港島區跑步徑碰運氣。

郭富城笑言香港不大，他常帶家人行街食飯，一定有機會遇 上，陳慧琳自爆愛購物，笑言各個 SHOPPING 地方都有她的足跡，隨時見到其真身