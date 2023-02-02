【巴比倫】聲色犬馬荷里活　用最殘酷方式呈現最浪漫的夢

金像導演戴文查素列（Damien Chazelle）執導新作《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）可說就是他的贏得奧斯卡導演獎《星聲夢裡人》（La La Land）的迷幻版，在《星聲夢裡人》內，男主角的追夢儘管最後空手而回，但影片呈現出尚有浪漫甜蜜。

可是今次《巴比倫：星聲追夢荷里活》卻是展現出追夢的殘酷，揭荷里活聲色犬馬之荒唐，可是導演不是否定荷里活，而是藉此向電影工業致敬。

▲ 《巴比倫：星聲追夢荷里活》呈現荷里活聲色犬馬之瘋狂。

向黑白默片致敬

《巴比倫：星聲追夢荷里活》今次的陣容星光熠熠，有型佬畢彼特（Brad Pitt）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie），以及迪亞高卡華（Diego Calva）、珍施瑪（Jean Smart）、祖雲艾迪堡（Jovan Adepo）、杜比麥奎爾（Tobey Maguire）等。

《星聲夢裡人》向歌舞片致敬，而《巴比倫：星聲追夢荷里活》野心更大，故事背景橫跨20年代至50年代，向黑白默片至最初有聲彩色電影致敬。

▲ 畢彼特演20年代默片時期的風流紅星。

盡展人性貪婪與慾望

影片故事開始背景設在1920年代，當時洛杉磯正在從一個以農村為主的沙漠小鎮轉變為20世紀末世界主要大城市之一。

與此同時，仍在發展初期的荷里活電影工業，亦由「默片」變為「有聲電影」。在這個變化萬千的大時代，整個行業到處充滿追求金錢、地位和權力的人。

有才華的人急著證明自己，水銀燈下的生活盡展人性的貪婪和慾望，這也是身兼導演及編劇的戴文查素列希望透過電影去探討。

▲ 曼尼托利斯由墨西哥走到荷里活追夢。

男主角迪亞高卡華飾演曼尼托利斯（Manny Torres）由墨西哥走到荷里活，滿懷理想希望在電影界幹一番大事業，走進這五光十色萬花筒的他，對狂野妮莉娜奈（Nellie LaRoy，瑪歌羅比飾）一見鍾情。

可是，妮莉娜奈卻是個為上位可不惜一切的女人，會想方設法衝開成功路上的所有障礙的人。這份蠻勁令她帶來一種魅力並走紅，但也因此迅速招來無數麻煩。

▲ 曼尼托利斯對妮莉娜奈一見鍾情。

前期準備花足心血

所以戴文查素列稱，在初稿動筆前，已為這部史詩鉅獻的劇本做了15年研究，整部電影的架構早已在他腦海中成型。

早在2009年自編自導首部長片後，他已跟監製馬修普菲（Matthew Plouffe）談及製作這部電影的可能性；但因製作規模龐大，他亦自忖拍攝長片的經驗不多，計劃一直停留在商討階段。

直至《星聲夢裡人》及《登月第一人》（First Man）叫好叫座，他決定把這個史詩夢想實現。

▲ 曼尼托利斯願為妮莉娜奈付出所有。

2019年5月完成劇本後，再仔細籌備兩年，《巴比倫：星聲追夢荷里活》終於在2021年7月正式開鏡：「荷里活在20年代經歷了一系列快速和看似災難性的變化；用今天的話來說，甚至可以用顛覆性來形容。」

他續指：「當時有些人倖存下來，然而更多人卻被時代巨輪輾成碎片；耀眼的新建築和片廠替代了灰飛湮滅的舊事物，但付出的代價也相當可觀。看著這些人經歷的一切，在觀察藝術形式及行業的蛻變之餘，我更著意於社會的變化；想真實反映那時代的事。」

▲ 妮莉娜奈拼命走上成名路。

大江東去浪淘盡

其實戴文查素列《鼓動真我》（Whiplash）、《星聲夢裡人》也是講追夢，但不同一般關於追夢的電影，他的作品下，都是著力展示追夢過程之殘酷，甚至最後一切都是徒勞無功。

今次向黑白默片至最初有聲彩色電影致敬外，同時也是表達在時代改變下，就算再有才華再有魅力的人，也總有被淘汰的一日。

不過儘管如此，在光影下，被拍下的一瞬間，卻將會成為永恆。該片很殘酷，但其實也很浪漫。

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