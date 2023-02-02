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【教育職業博覽】內地升學顧問料通關帶動報名升2成　有港大畢業生擬赴內地讀醫

社會 21:24 2023/02/02

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

教育及職業博覽有設置攤位介紹粵港澳大灣區升學事宜。（梁凱婷攝）

近年粵港澳大灣區發展，增加港人到內地升學意慾，加上中港兩地免檢疫通關在即，有內地升學中心預料，通關會帶動內地升學報名人數上升1至2成。有港大畢業生亦有意到內地修讀價格相宜的醫科課程。

教育及職業博覽今日（2日）起舉行，參展商之一、香島內地資源中心職員向TOPick記者表示，首日早上人流，約為去年7月同類教育展的6、7成左右，部分家長亦考慮到即將通關，預先到場為子女查詢到內地及大灣區升學相關事宜，為日後作打算，她估計通關會帶動報名人數上升1至2成。她提及，不少家長首選廣州學校，認為位置接近香港，發展機會又多。

香港大學護理系應屆畢業生翁先生今日亦有到場查詢升學資訊，他表示，目前優先考慮到內地再修讀醫科課程，因內地課程學費比英國及澳洲更相宜，且將來很大機會來港免試執業，惟他心儀以英語修讀的醫科課程，故暫未決定去向。

此外，近年內地多間港人子弟學校新成立，全國政協副主席梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，剛於去年9月開學，該校正就中小學1至11年級進行全球招生，梁振英今日亦透過facebook發文，透露該校正籌備開辦幼稚園。詳情即看：【下一頁】

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記者：梁凱婷

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