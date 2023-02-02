【器官捐贈】換心芷希康復進度持續改善　盧寵茂：移植數字不理想盼市民登記捐贈名冊

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂今日視察香港兒童醫院。(政府新聞處圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂今日（2日）視察香港兒童醫院，了解兒童醫院的運作，並感謝前線醫護人員的努力和付出。他亦趁機會探望於去年底成功接受內地跨境捐贈心臟作移植、現時５個月大的女嬰芷希。

盧寵茂於醫管局高層陪同下，與前線醫護人員會面，然後參觀初生嬰兒代謝病篩查化驗室、家屬留宿房和血液及腫瘤科病房，並聽取前線醫護人員講述兒童醫院的服務需求情況及人手安排。



盧寵茂表示，感謝醫護人員一直秉持專業精神，為患病兒童提供既專業又充滿愛心的照顧。盧寵茂教授又探望於去年底在香港兒童醫院成功進行移植手術，接受首例內地腦死亡幼童跨境無償捐贈者心臟的五個月大女嬰芷希。他與芷希父母會面，並與醫療團隊了解她的最新情況。

欣悉芷希情況持續有改善，康復進度理想。我明白當日從內地運送心臟到香港和移植的過程並不容易，而移植手術對醫護團隊亦帶來的很大挑戰，我衷心感謝團隊一直努力不懈救治芷希，體現香港醫護的專業和『視患猶親』的崇高精神。

盧寵茂指，衷心感謝中央政府及內地相關單位的大力支持和配合，以及內地捐贈者父母的大愛。事實上，國家近年來人體器官捐獻工作，已有國際矚目的發展，而中國人體器官分配與共享計算機系統（COTRS）更獲世界衞生組織和世界器官移植學會的高度認可。



盧寵茂強調表示，儘管目前未有機制讓本港與境外（包括內地）醫療機構恆常分享遺體器官捐贈，但香港法律一直容許按個案需要，批准個別跨境器官輸入和移植。就香港與內地而言，兩地器官捐贈和移植的法規、分配制度及病人的臨床處理雖有不同，對人體捐獻器官的獲取與分配，以及跨境運送等亦有按國際標準制定的嚴格規定。



他指，過去三年，受新冠疫情影響，香港的器官移植數字並不理想，甚至出現下跌趨勢。現時輪候器官移植的市民接近3,000名，盧寵茂教授呼籲市民到中央器官捐贈登記名冊網站（www.codr.gov.hk/codr/CInternet.xhtml）登記捐贈器官的意願，並向家人清楚表明意願。

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責任編輯：陳展棋