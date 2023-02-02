【旅業復甦】海洋公園歷險區下月招標　冀有飛索笨豬跳明年動工

▲ 海洋公園將就山上的歷險主題區招標，料會有飛索等歷奇活動。（公園模擬圖片）

本港通關後，旅客開始重臨，海洋公園下月就山上擴建「歷險主題區」展開招標，不少海內外營運商已表示興趣，視乎入標設計而定，可利用無敵海景山勢，設有飛索及笨豬跳等歷奇活動，最快明年動工，期望明年內有新遊樂設施落成。至於去年流標的山下「零售、餐飲及消閒區」，園方認為要重新規劃發展需要，有機會推動重來，方案未定。

海洋公園又指，內地客及東南亞客已見回升，但人手短缺，周二及周三仍要休園，將盡快增聘350名全職員工，並按人流及招聘進度，冀盡快重開一星期七日。

有興趣公司已入園考察 笨豬跳首要安全

港府將展開全球推廣計劃，海洋公園亦有新部署，下月就山上的高峰樂園擴建「歷險主題區」展開招標，以設計、建造和營運（BOT）形式發展。主席龐建貽透露，有來自不同國家的營運商表示興趣，有機會引入飛索及笨豬跳等全新歷奇活動。行政總裁黃嗣輝更指，相關公司已入園「上山下海」視察環境，「譬如若果向海有笨豬跳，又會睇下沿岸水深。」至於要否做環評，他說視乎項目設計，包括是否涉及沿海一帶。

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歷奇活動的客流量不及大型機動遊戲，黃嗣輝笑言，入標者會考慮客流量調整收費，「這些刺激活動會另外收費都未必好便宜，而且園區內亦可以有其他不同刺激程度的設施適合不同遊客。」他強調，雖然本港沒有笨豬跳等極限活動，但選擇營運商會考慮其經驗及往績，並要通過政府部門審批，安全標準是最重要。

難同黃竹坑新商場競爭 餐飲零售區或重新規劃

至於山下「零售、餐飲及消閒區」去年招標最終無人入標而流標收回。龐建貽坦言去年疫情經濟低迷，對於最後未有入標者表示理解。他更承認原先計劃免費入場的零售餐飲區或會「推倒重來」，因為鄰近黃竹坑站新樓盤將有大型商場，「好難同大型商場競爭」，會重新審視該園區的主題，未有定案，「最緊要幫到公園」，暫未有重新招標計劃。

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急聘350名全職 計劃重開一周七日

本港開關後，龐建貽指內地客回升2至3成，東南亞客亦有增長，農曆新年的非本地客佔1成多，但未及及疫情前有4至5成，相信待更多口岸重開，入場人數會進一步上升。

公園現時最缺人手，流失率達四分一。商業營運執行總監鍾志超表示，現時公園有1,600名全職員工，旺季例如聖誕及新年要額外聘200名兼職。他指海洋公園及水上樂園將招聘350名全職員工，包括接待、餐飲零售、營運及動物護理等，坦言請人困難，薪金亦有調高。副行政總暨首席財務總監陳善瑜指，起薪點視乎經驗及工種，園方亦有13個月糧等福利。



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記者：吳雋妍