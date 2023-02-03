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【周末好去處】前粉嶺裁判法院免費導賞團　感受《毒舌大狀》正義之地【內附詳情】

休閒消費 09:59 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

前粉嶺裁判法院因《毒舌大狀》再成熱門景點。（取自Facebook）

黃子華領軍主演的《毒舌大狀》，票房至今衝破6300票，有望衝擊史上最高港片票房紀錄，電影掀起話題，連拍攝地點都受關注。當中拍攝多場重頭法庭戲的前粉嶺裁判法院，現已成活化項目，改名「香港青年協會領袖學院」並開放讓公眾參觀，有興趣感受《毒舌大狀》氣氛的觀眾，可在網上報名免費導賞團。

前粉嶺裁判法院於1961年啟用，是新界第一所裁判法院，《無間道II》已曾在這座純白英式建築物取景。2012年通過政府「第三期活化歷史建築伙伴計劃」，2019年3月復修成為「香港青年協會領袖學院」，外表保留原有建築細節，包括法庭裏裁判官席、犯人欄、拘留室等，裝潢保留著歷史特色。

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鄰近港鐵粉嶺站的領袖學院，提供多用途的場地設施，並可供租用，適合進行會議、產品發佈、教育、創業及培訓活動，以及拍攝場地。

要感受當中特色建築，可考慮參加領袖學院設的導覽團，由青年文化大使擔任導賞員，帶領市民重溫法院變遷、了解保育工作，欣賞活化後的法院如何將優雅的歷史建築與現代科技融合。

另外，香港青年協會領袖學院並設有全新營舍，可供市民享受宿營樂趣，同時設有多元的康樂活動及多用途場地設施，以及舉行粉嶺周邊蹤跡的觀賞團，前往粉嶺不同地方進行指定任務，了解區內的城鄉面貌。

詳情可瀏覽網站leadershipinstitute.hk

記者：eric

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