【旅業復甦】港府推連串優惠吸旅客　姚柏良倡設推廣基金助業界出外拉客

▲ 港府推連串優惠吸旅客，姚柏良倡設推廣基金助業界出外拉客（姚柏良社交平台）

為歡迎旅客重臨香港，「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）全球宣傳活動今日（2日）啟動，為旅客提供連串優惠，包括合共50萬張免費機票，以及由全城商戶提供總額逾億元的「香港有禮」旅客消費優惠券等。

香港機場管理局行政總裁林天福期望，取得機票的幸運兒可多帶親友同行，相信可為香港帶來約150萬入境旅客，佔未來6個月8至10%客流量。

姚柏良表示，機管局預期未來半年1,500萬旅客訪港，等同恢復疫情前6成入境旅客量，形容相當樂觀，亦樂見香港旅遊業能透過今次大型宣傳，加快復蘇，帶動更多過夜旅客訪港，他說：「疫情前過夜旅客人均逾6千多元，每年涉及3千多億，三年疫情香港無咗一萬億。」

他建議多撥1至2億元設立旅遊業推廣基金，鼓勵業界出外宣傳幫手拉客訪港，「政府1億宣傳香港，是做形象宣傳，實際拉客可一齊做，2條腿走路。每間旅行社都有得申請，海外做宣傳推廣引客來港。」

他又關注本港旅遊業接待能力，旅議會及商會代表昨約見特首反映問題，期望政府在復蘇初期給業界更多支持，延續疫情支援措施例如旅行社鼓勵計劃。

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記者：陳麗娜