  • 18°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 23:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅業復甦】港府推連串優惠吸旅客　姚柏良倡設推廣基金助業界出外拉客

社會 22:14 2023/02/02

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

港府推連串優惠吸旅客，姚柏良倡設推廣基金助業界出外拉客（姚柏良社交平台）

為歡迎旅客重臨香港，「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）全球宣傳活動今日（2日）啟動，為旅客提供連串優惠，包括合共50萬張免費機票，以及由全城商戶提供總額逾億元的「香港有禮」旅客消費優惠券等。

香港機場管理局行政總裁林天福期望，取得機票的幸運兒可多帶親友同行，相信可為香港帶來約150萬入境旅客，佔未來6個月8至10%客流量。

姚柏良表示，機管局預期未來半年1,500萬旅客訪港，等同恢復疫情前6成入境旅客量，形容相當樂觀，亦樂見香港旅遊業能透過今次大型宣傳，加快復蘇，帶動更多過夜旅客訪港，他說：「疫情前過夜旅客人均逾6千多元，每年涉及3千多億，三年疫情香港無咗一萬億。」

他建議多撥1至2億元設立旅遊業推廣基金，鼓勵業界出外宣傳幫手拉客訪港，「政府1億宣傳香港，是做形象宣傳，實際拉客可一齊做，2條腿走路。每間旅行社都有得申請，海外做宣傳推廣引客來港。」

他又關注本港旅遊業接待能力，旅議會及商會代表昨約見特首反映問題，期望政府在復蘇初期給業界更多支持，延續疫情支援措施例如旅行社鼓勵計劃。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【派機票】機管局派50萬免費機票吸引旅客來港　將於境外市場經抽獎等活動送出【不斷更新】
今日 15:48
【派機票】機管局派50萬免費機票吸引旅客來港　將於境外市場經抽獎等活動送出【不斷更新】
【推廣香港】特首李家超周六率團訪沙特、阿聯酋　陳國基署理行政長官職務
今日 16:08
【推廣香港】特首李家超周六率團訪沙特、阿聯酋　陳國基署理行政長官職務
【教育職業博覽】升學顧問指移民潮未止　荷蘭電競及藝術學科受追捧
今日 20:52
【教育職業博覽】升學顧問指移民潮未止　荷蘭電競及藝術學科受追捧

你可能感興趣

【派機票】機管局派50萬免費機票吸引旅客來港　將於境外市場經抽獎等活動送出【不斷更新】
今日 15:48
【派機票】機管局派50萬免費機票吸引旅客來港　將於境外市場經抽獎等活動送出【不斷更新】
【推廣香港】特首李家超周六率團訪沙特、阿聯酋　陳國基署理行政長官職務
今日 16:08
【推廣香港】特首李家超周六率團訪沙特、阿聯酋　陳國基署理行政長官職務
【教育職業博覽】升學顧問指移民潮未止　荷蘭電競及藝術學科受追捧
今日 20:52
【教育職業博覽】升學顧問指移民潮未止　荷蘭電競及藝術學科受追捧
商會 姚柏良 著數優惠 疫情 旅客量 機票 基金 機場 林天福 機場管理局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
12:42 2023/02/01
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
今日 14:17
【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
今日 13:56
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風