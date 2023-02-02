  • 18°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 23:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法收債】非法集團仿外賣平台「派單」淋紅油收數　4少年被捕最細僅14歲

社會 22:45 2023/02/02

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

(曾秋文攝)

不法分子倣效外賣速遞接單形式，設立通訊群組招攬年輕人進行非法收數活動。警方昨先後拘捕4名少年，涉準備到秀茂坪一個屋苑淋紅油追數，其中年紀最細只有14歲。

秀茂坪警區反三合會行動組第一隊督察盧業威指，秀茂坪分區特遣隊昨日(1日)下午在區內巡邏期間，在一屋苑外發現2名14歲少年形迹可疑，於是作出截查，在其身上檢獲一批工具，包括紅油、收數紙和不屬於他們的屋苑住戶證，以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪作出拘捕。秀茂坪警區反三合會行動組接手調查，今日(2日)凌晨約1時分別在紅磡區及牛頭角區拘捕另外2名16歲及17歲少年，涉嫌「串謀刑事毀壞」。

涉案4名少年介乎14至17歲，其中3人為中學生，餘下一人已輟學，當中17歲被捕少年居於涉案屋苑，警方懷疑他在知情下將住戶證交給2名同黨犯案。所有被捕人現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

警方表示，有不法集團開設通訊群組，以500至1,000元的酬勞招攬年輕人，手法類似外賣速遞平台，在群組內以「派單」形式指示他人進行非法收數，若有人有興趣可「接單」。群組內約有10名成員，案件仍然繼續調查中，不排除有更多人被捕。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

 

罪案 秀茂坪 外賣速遞平台 外賣 紅磡 中學 牛頭角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
12:42 2023/02/01
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
今日 14:17
【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
今日 13:56
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風