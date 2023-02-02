【非法收債】非法集團仿外賣平台「派單」淋紅油收數　4少年被捕最細僅14歲

▲ (曾秋文攝)

不法分子倣效外賣速遞接單形式，設立通訊群組招攬年輕人進行非法收數活動。警方昨先後拘捕4名少年，涉準備到秀茂坪一個屋苑淋紅油追數，其中年紀最細只有14歲。

秀茂坪警區反三合會行動組第一隊督察盧業威指，秀茂坪分區特遣隊昨日(1日)下午在區內巡邏期間，在一屋苑外發現2名14歲少年形迹可疑，於是作出截查，在其身上檢獲一批工具，包括紅油、收數紙和不屬於他們的屋苑住戶證，以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪作出拘捕。秀茂坪警區反三合會行動組接手調查，今日(2日)凌晨約1時分別在紅磡區及牛頭角區拘捕另外2名16歲及17歲少年，涉嫌「串謀刑事毀壞」。

涉案4名少年介乎14至17歲，其中3人為中學生，餘下一人已輟學，當中17歲被捕少年居於涉案屋苑，警方懷疑他在知情下將住戶證交給2名同黨犯案。所有被捕人現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

警方表示，有不法集團開設通訊群組，以500至1,000元的酬勞招攬年輕人，手法類似外賣速遞平台，在群組內以「派單」形式指示他人進行非法收數，若有人有興趣可「接單」。群組內約有10名成員，案件仍然繼續調查中，不排除有更多人被捕。

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記者：曾秋文