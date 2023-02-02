【旅業復甦】海洋公園疫後再帶隊臥龍實習　將推男士感興趣活動

▲ 水上樂園室內恒溫池現時逢周五晚上變身水上影院。 （海洋公園相片）

海洋公園重生方案另一重點是要加強保育工作的角色，公園亦會善用現有設施推出更多不同活動，包括保育項目。公園表示，疫情期間接待不少學生參加園內保育活動，稍後更計劃帶隊學生到臥龍實習。為增加園區吸引力，早前又推出水上樂園變身影院看戲活動，並將會針對不同客群度身訂造更有賣點的項目，例如吸引30至40歲男士入場的特備活動，詳情容後公布。

大熊貓舊居辦冥想體驗 帶隊臥龍實習

遊客體驗及教育營運執行總監吳守堅表示，疫情期間不少學生未能出外交流，都有參加海洋公園保育課程，而現時通關後，會配合政府籌備更多對外交流活動，例如有可以帶隊學生到臥龍實習等。至於公園已取消海洋劇場的海豚表演，劇場用作保育教育的展示場所，例如遊客或學生可在池邊觀看海豚習性。

公園亦會推出更多吸引本地客及遊客的活動，例如現時大熊貓安安和佳佳的舊居，既寧靜又有植披，可善用作舉辦頌缽冥想等體驗活動。

狗狗入園同樂

公園現時又有「無限FUN入場證」會員可在3月前的周一及周四指定日子，帶同家中的狗狗免費入園，暢遊海濱樂園及老大街，更可乘搭海洋列車到高峰樂園，參觀「北極之旅」同海象等動物見面，反應不錯。

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水上影院反應佳 將推男士感興趣活動

至於水上樂園室內恒溫池現時逢周五晚上變身水上影院，遊客可一邊浸在水中體驗人造浪，一邊觀賞《大白鯊》等電影，又可在水上樂園玩Glamping。吳守堅更透露，3、4月將推出30至40歲男士特別感興趣的活動，現時先賣關子。

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記者：吳雋妍