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【澳門交流】何厚鏵姪何敬康率新民黨成員訪澳門　見賀一誠、何厚鏵

政治 23:17 2023/02/02

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新民黨交流團今天到訪澳門，先後拜會全國政協副主席何厚鏵。(新民黨facebook圖片)

繼民建聯早前訪問澳門，再有政黨率團訪澳門，新民黨交流團今天到訪澳門，先後拜會全國政協副主席何厚鏵、澳門行政長官賀一誠和澳門立法會主席高開賢等，並到訪澳門立法會。值得注意的是，是次交流團由何厚鏵姪、新民黨中委何敬康擔任團長。

新民黨全體立法會議員與領導，包括擔任是次交流團團長的何敬康、新民黨主席葉劉淑儀、常務副主席黎棟國、副主席容海恩、執委陳家珮、中委李梓敬，與​副主席潘國山等，一行十人，今天到訪澳門特別行政區。交流團分別拜會賀一誠和何厚鏵。

新民黨交流團拜會賀一誠。(新民黨facebook圖片)

新民黨交流團拜會賀一誠。(新民黨facebook圖片)

新民黨交流團又到訪澳門立法會，與當地立法會主席高開賢會面，了解澳門立法會的歷史發展、架構、組成、運作，高開賢也分享澳門現時的經濟發展，稱經濟很依賴旅遊博彩產業，需要推動新產業創新，未來藉國家一帶一路與粵港澳大灣區，發展前海、橫琴與南沙，讓港澳更融合。

葉劉淑儀與多位議員也向高開賢，介紹香港立法會的架構、運作及香港在完善選舉制度後，近年通過的重要法案。也有就澳門《基本法》多項條文作出查詢，了解對香港有何借鑒之處。

交流團也參觀了澳門科技大學，傍晚前交流團更拜訪澳門工商聯，與工商聯會長何敬麟、執行會長吳華威會面，就澳門與香港中小企業的共同發展謀求更大的合作空間與機遇。

另外，全國政協常委、香港貿易發展局主席林建岳上月30日也到澳門，與澳門特首賀一誠會面，就澳門與香港進一步合作、共同推動及對外推廣粵港澳大灣區發展等議題交換意見。民建聯代表團則在上月31日訪問澳門，拜會賀一誠、高開賢及澳門中聯辦。

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責任編輯：區綽彥

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