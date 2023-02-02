【歷史教育】劉智鵬提議案倡中史改列高中必修科　評級改列「達標」及「不達標」

▲ 劉智鵬向當局提議，將屬於高中選修科的中國歷史科，改為必修，並更名為「中國歷史地理及文化科」。（資料圖片）

新任教育工作者聯會會長兼立法會議員劉智鵬提出議案，要求當局在優化高中4個核心科目而騰出課時的背景下，將屬於高中選修科的中國歷史科，改為必修，並更名為「中國歷史地理及文化科」，評級制度則由1至5**，改以「達標」或「不達標」取代，跟通識科改為公民與社會發展科的機制相同；若措施落實，高中必修科將增至5科。

劉智鵬提出的「中國歷史列為高中必修科目」議案，將於本月15日在立法會大會上討論。他解釋，有關修訂，目的是「為培養中學生的國家觀念、民族感情及國民身份認同，讓他們更深入更全面認識國家發展過程」。

他建議，透過新科讓中學生「認識及探討中國歷史的演變及不同面貌，以及探索人文、地理、歷史之間的相互關係，從而對國家有深度的認識及了解，以培養中學生對國家今昔的正確態度及觀念」。至於為何修改考評機制？他解釋，此舉可保證課程的學習過程與成果達到課程學習宗旨。

劉智鵬除了身兼選委界立法會議員、嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）及歷史系教授，以及香港與華南歷史研究部主任，亦剛於去年12月接任教聯會會長。高中通職科改頭換面，大幅削減課程及更改課程大綱，改名為「公民與社會發展科」，當時課程發展議會的「重新冠名」委員會，正正由劉智鵬擔任主席。他過去亦曾在首宗《國安法》案件唐英傑案中擔任控方專家證人，撰寫專家報告。

教育局回應表示，增加高中必修科屬重大改動，須按既定機制處理，局方將與學界保持溝通，按需要檢視和改革課程。局方續指，高中課程改革措施仍在初期推行階段，目前正收集學校運用騰出課時的資料。

按教育局早年公布「優化」高中4個核心科目，目標是騰出課時和增加課程彈性，為學生創造空間，令4個核心科目課時，合共不超過高中總課時一半。當局建議學校利用釋放的課時，便利學校提供更多元選擇，例子包括讓學生增修1個選修科目；更深入學習修讀科目，當中列明，基於優化高中核心科目是為學生創造空間和照顧學生多樣性的原則，局方並不建議學校把釋出的課時調撥來教授核心科目；讓部分學生在修讀數學科必修部分外，再修讀延伸部分（單元一／單元二）；及／或更積極參與「其他學習經歷」、全方位學習活動、發掘其他個人興趣，以照顧學生的不同興趣、能力和抱負。

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責任編輯：馮琪雅