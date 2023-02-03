【移民壓力】移英港妻因家務爭執持長刀刺胸　受傷丈夫求情：壓力大失控

▲ 移英港妻用刀刺傷丈夫。

移民後面對陌生環境的生活壓力，或許會令人做出偏激行為。有40歲移英港妻與丈夫因家務問題發生爭執，妻子竟手持10厘米長刀入房行刺丈夫，被當地法院起訴，最終判緩刑12個月。

據英國媒體報道，40歲移英港妻Ching Lin與丈夫Chiken Eng自2011年結婚，並育有9歲的兒子，一家三口於去年移居英國沃靈頓，丈夫形容他們是相處融洽的家庭，丈夫在港時從事國際銀行的經理，移英後受僱於一間送貨公司，移民後妻子因生活壓力，出現失控的舉動。

事發於在去年11月5日傍晚6時半左右，夫婦本來就因太遲前往位於曼徹斯特的Costco批發場，一直在爭吵，回家後爭執升溫，圍繞家務問題大鬧。丈夫為了緩和局勢走上樓上睡房，觀看窗外的煙花表演，惟妻子哭著走進來，手上拿著一把10厘米的長刀，整個人看起來憤怒不安和情緒化。

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妻子先掌摑丈夫的臉，繼而左手舉起長刀，刺向對方下胸區，丈夫倒地後嘗試站起來，但因疼痛無法成功。妻子報警叫救護車，把丈夫送院治理，由於丈夫嚴重內出血，需要接受手術，並住院一星期。

利物浦刑事法院在本周二（1月31日）開庭審理案件，被告承認傷人，辯護律師指，被告沒有前科，而且傷口是因「手持刀時將丈夫推開」造成，加上當時煙花表演增加了事件的壓力。

被告犯案後已感後悔，並盡力幫助對方，現時她只希望自己能重回以前自己作為「孩子媽媽」的角色。法官指出，刀是高危的武器，但估計案件是一次衝動短暫的襲擊，是被告壓力太大一時衝動，因此判緩刑12個月，當庭釋放，但若再發生便很可能直接入獄。

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責任編輯：王明芳