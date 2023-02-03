  • 19°C
香港時間 : 2023203日 (週五) 11:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民壓力】移英港妻因家務爭執持長刀刺胸　受傷丈夫求情：壓力大失控

親子 10:12 2023/02/03

分享：

分享：

熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

移英港妻用刀刺傷丈夫。

移民後面對陌生環境的生活壓力，或許會令人做出偏激行為。有40歲移英港妻與丈夫因家務問題發生爭執，妻子竟手持10厘米長刀入房行刺丈夫，被當地法院起訴，最終判緩刑12個月。

英國媒體報道，40歲移英港妻Ching Lin與丈夫Chiken Eng自2011年結婚，並育有9歲的兒子，一家三口於去年移居英國沃靈頓，丈夫形容他們是相處融洽的家庭，丈夫在港時從事國際銀行的經理，移英後受僱於一間送貨公司，移民後妻子因生活壓力，出現失控的舉動。

事發於在去年11月5日傍晚6時半左右，夫婦本來就因太遲前往位於曼徹斯特的Costco批發場，一直在爭吵，回家後爭執升溫，圍繞家務問題大鬧。丈夫為了緩和局勢走上樓上睡房，觀看窗外的煙花表演，惟妻子哭著走進來，手上拿著一把10厘米的長刀，整個人看起來憤怒不安和情緒化。

最新影片：

靚太廚房
【靚太廚房】營養師教煮低卡健康團年菜　30分鐘完成雞胸肉娃娃菜卷

妻子先掌摑丈夫的臉，繼而左手舉起長刀，刺向對方下胸區，丈夫倒地後嘗試站起來，但因疼痛無法成功。妻子報警叫救護車，把丈夫送院治理，由於丈夫嚴重內出血，需要接受手術，並住院一星期。

利物浦刑事法院在本周二（1月31日）開庭審理案件，被告承認傷人，辯護律師指，被告沒有前科，而且傷口是因「手持刀時將丈夫推開」造成，加上當時煙花表演增加了事件的壓力。

被告犯案後已感後悔，並盡力幫助對方，現時她只希望自己能重回以前自己作為「孩子媽媽」的角色。法官指出，刀是高危的武器，但估計案件是一次衝動短暫的襲擊，是被告壓力太大一時衝動，因此判緩刑12個月，當庭釋放，但若再發生便很可能直接入獄。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【移民英國】力數4大優點完勝香港　移英港男「曬命」反被批為讚而讚
13:01 2023/01/31
【移民英國】力數4大優點完勝香港　移英港男「曬命」反被批為讚而讚
【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港
10:00 2023/01/22
【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況

你可能感興趣

【移民英國】力數4大優點完勝香港　移英港男「曬命」反被批為讚而讚
13:01 2023/01/31
【移民英國】力數4大優點完勝香港　移英港男「曬命」反被批為讚而讚
【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港
10:00 2023/01/22
【婆媳關係】與父母各自賣樓移民英國同住 婆媳關係大逆轉：想送他們返香港
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
夫妻之道 家庭關係 移民 英國 網絡熱話

最高瀏覽

【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
14:17 2023/02/02
【老妻少夫】母子戀年齡相差32載 老妻為愛整形回春30年最終悲劇收場
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
12:42 2023/02/01
【旅遊意外】港人情侶疑泰國旅行出事　女友搭的士遭綁架5個月音訊全無
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風
13:56 2023/02/02
【裝修中伏】阿媽花29萬搵熟人裝修被搵笨　兒子驚訝零設計︰20年前簡約風