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【全面通關】下周一起不設通關人數限額　7天內無境外旅居史免核酸檢測

社會 09:47 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

下周一起不設通關人數限額。（資料圖片）

港澳辦宣布，由下周一（6日）起，內地將取消粵港陸路口岸入境預約安排，不設通關人數限額。

由2月6日起，內地將取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。

7天內無外國或境外旅居史　無需行前核酸檢測入境

自香港、澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境；如7天內有外國或其他境外地區旅居史，由香港、澳門特別行政區政府查驗其行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性證明，結果為陰性者放行進入內地（3歲及以下嬰幼兒可免於查驗核酸）。跨境客運承運單位在售票時告知乘客上述核酸檢測要求。

自香港、澳門入境人員抵達口岸後憑海關健康申報碼完成必要通關手續。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，入境後按要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海關按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。入境後遵守屬地疫情防控要求。

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記者：黃穎津

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