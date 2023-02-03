【白色戀人】黃宇詩與男友激罕同框大放閃光彈　曾被指第三者受千夫所指

▲ 黃宇詩同男友大放閃光彈！

已故名人黃霑與前妻華娃的女兒黃宇詩，近年主力搞內衣生意，間中在幕前出現，早前票房叫好叫座的電影《正義迴廊》，黃宇詩亦有份參演。

激罕放閃

除了忙碌工作外，黃宇詩近日與男友彭慶餘（Peter）去了日本北海道旅行，當然不少得在網上晒相與大家開心Share，相中所見，兩人一起滑雪，又一起去農場玩，玩得相當開心。

當中黃宇詩更罕有晒出與男友Peter的照片，其實一直以來她對感情事都保持低調，甚少甫出二人合照，今次他們同框合照，大放閃光彈，十分難得。

▲ 黃宇詩與男友彭慶餘齊齊去日本旅行放閃。

拍拖初期被指第三者

黃宇詩與測量公司董事Peter自2012年拍拖至今轉眼11年，感情非常穩定，但其實他們拍拖初時亦飽受批評，皆因黃宇詩曾一度背負小三之名，受盡千夫所指。

在二人拍拖初期，外界指黃宇詩搭上人夫，雖然她一直否認並自言愛得光明正大，但Peter的前妻Cady在2017年於TVB節目《關你家事》中就直指自己的婚姻被小三破壞，更指小三不擇手段，最終令她情緒十分困擾，Cady表示當時與Peter還沒離婚，處於分居狀態，直至2014年才正式離婚。

大呻慘被當成第三者

黃宇詩多次澄清是在Peter離婚後才正式拍拖，強調自己沒有介入別人的婚姻，又直言：「其實我認為冇人真係鍾意成為小三，如果你真係想做小三，都有啲變態。」

及後，她亦曾在節目《閨蜜20+》中大呻慘被當成第三者：「我真係覺得我好慘，因為呢我永遠係不知情之下，我就被標籤做咗人第三者，明明已經清楚知道或者問清楚個男仔，佢係冇女朋友嘅，但冇啦啦又冒一個正印出嚟，或者拍拖一段時間之後，又冒一個出嚟，成個人就真係晴天霹靂。」

黃宇詩又指已問過對方說沒有就會相信：「明明前度已經分咗手，但永遠覺得我係破壞佢段關係嘅人，我覺得好唔抵，其實係嬲豬呀，但冇辦法，唔通吓吓都因為咁憤世嫉俗咩，所以兩個人關係要搞好，一段關係還一段關係，唔容許有第三者。」

雖然二人初時經歷不少風波，惟多年已過他們感情亦相當穩定，相信打風都打唔甩！

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