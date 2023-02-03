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【全面通關】2.8起內地跨境學生可返港上課　首階段涵蓋中學生2.22起全面復課【不斷更新】

社會 11:02 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

行政長官李家超。（資料圖片）

下周一（6日）起將全面通關，行政長官李家超今日（3日）上午將舉行記者會交代詳情。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長林世雄和教育局局長蔡若蓮亦會出席。

國務院港澳事務辦公室公布，2月6日起全面恢復內地與港澳人員往來，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排。李家超表示，所有口岸不設出境限制，澳門來港者不須核酸檢測，海外入境者不再強制須出示接種證明，惟仍要快測。陳國基指，自1月8日中港通關至2月2日，本港已有77萬人次北上，超過70萬人次旅客使用各個陸路口岸南下。羅湖、皇崗、落馬洲、蓮塘/香園圍口岸設旅檢服務，沙頭角提供貨檢服務，所有旅客過境時毋須再預約。

2月8日起有序恢復內地跨境學生返港參與面授課堂，首階段涵蓋中學生，2月22日起擴展至小學生、幼稚園及特殊學校學生。

鄧炳強稱，

粵港陸路口岸將不設通關人數限額；港澳入境人員如7天內無外國或其他境外地區旅居史，則無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。詳情即看：【下一頁

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記者：陳麗娜

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