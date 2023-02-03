【李啟言傷勢】李盛林牧師公開阿Mo留港醫治原因　感激So Ching每天到醫院陪伴兒子

▲ 李盛林亮相網上平台節目《幸福傳聲筒》。

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。而阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，以交代最新情況。

李盛林牧師在昨晚（2月2日）亮相網上平台節目《幸福傳聲筒》，談到阿Mo在康復期間的點點滴滴，也提到阿Mo的最新情況，更感謝醫院批准So Ching每天到醫院陪伴阿Mo，成為阿Mo精神上的支持。

交代阿Mo最新情況

李盛林透露阿Mo在一月中接受一個新的醫療團隊及新的醫療計劃，他指對阿Mo來說，是清楚每一個進程，所以他現在做的康復操練，知道若做得好便可以進到下一個階段，好像打遊戲機升level。這個對阿Mo或對任何人來說，盼望是很重要的。

▲ 李盛林牧師亮相網上平台節目《幸福傳聲筒》。（影片截圖）

李盛林：我一個人喺房間嚎哭

在節目中，李盛林指在阿Mo事發當晚，身在加拿大的一家人接到消息是很緊張，阿Mo當時也不想應付任何人，除了女友So Ching。一家人曾獲醫院安排與阿Mo以視像見面，並指兒子當時是清醒的。

李盛林指演唱會當晚有一位觀眾是醫生，對方走到台上固定阿Mo、替他急救，他認為這樣對阿Mo是很大的幫助，李牧師表示相當感謝神。

眼看兒子承受治療帶來痛苦，李盛林在起初2、3個月，他也曾崩潰：「我一個人喺房間嚎哭，我問神，神啊，可否幫助阿Mo能以勇敢面對、減輕佢面對各樣治療嘅痛苦？......嗰段時間我嘗試自己瞓喺床上刻意唔郁，我嘅感覺會點，去體會一下阿Mo嘅情況，好難，10分鐘我已經唔能夠忍受，我覺得佢真係好勇敢面對，對佢嚟講係一個好大嘅折磨。」

▲ 阿Mo與父母（IG圖片）

透露留港治療的原因

至於阿Mo在事發後在香港接受治療，這也曾被外界討論，李牧師指曾聯絡過加拿大一間大學的復康教授，對方也向他介紹美國的復康中心，對方指阿Mo不要回加拿大作復康，因為加拿大的醫療制度是人人平等，是不會有額外新科技的治療給阿Mo。

對方建議阿Mo留港繼續康服治療，因為現時的還可提供予的阿Mo更加多，再加上家人、女朋友可對阿Mo在精神上作支持。

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So Ching每天到醫院

李牧師特別感謝院方批准So Ching每天到醫院陪伴阿Mo，「多謝醫院刻意安排，畀佢女朋友可以日日去（醫院），當然佢哋有規矩，點能夠畀你日日去，佢哋最後發現阿Mo好需要精神上嘅陪伴同治療，佢哋有臨床心理學家、輔導，但都係去唔到。」

他續說：「因為佢唔知阿Mo嘅背景、處境，又唔識阿Mo嗰一行，所以最後都決定畀佢女朋友留喺醫院，對佢精神上及心理上嘅支撐，的確見到對佢起咗一個好大好大嘅鼓舞同埋幫助。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 阿Mo（IG圖片） . +5 +4

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