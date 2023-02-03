【高鐵霸位】女生搭高鐵婉拒調位要求 怪獸媽任3歲兒吵鬧情緒勒索

每逢過時過節也是外遊旺季，乘搭鐵路更是親子出遊的首選交通之一。台灣一名女生在過年期間搭高鐵上班時，則遇上一位媽媽以一家三口要坐在一起為理由，擅自霸佔其座位，當媽媽被女生拒絕後，更怒斥女生「沒有同理心！」並向哭鬧的孩子，二人車廂內爆發口角，直到媽媽被拖走才結束這齣荒唐戲，女子氣炸直呼：「我坐在我自己買的位子上到底哪裡不對？」

最新影片推介：

事件發春節期間，一名女生在Dcard討論區以「高鐵座位鳥事」為題發文，指在搭台灣高鐵上班時，看見一個媽媽擅自坐在其座位上，原因是「一家三口想坐一起」，但由於早已買票的女生想坐靠窗位，所以婉拒，但該媽媽再次要求換位，由於車票是女生凌晨守在網上才買到，所以更嚴肅地堅持自己不想換位，惟該媽媽卻回應:「妳想坐的話給妳坐吧。」令女生十分無奈，「不是啊那本來就是我的位子…」。

當媽媽的孩子到場後邊哭鬧邊雙眼狠瞪着女生，並問媽媽:

為什麼爸爸不是坐這裏…那本來是我爸爸的位子。

小朋友哭得愈來愈大聲，直指女生的座位應該是他爸爸的，媽媽安撫孩子說:



沒有買到紅紅座位的椅子，沒辦法啊，這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們。

此話聽到女生「滿頭問號」，懷疑問題出於自己:

不知道是我太敏感還是怎樣，不是應該跟小朋友說那本來是我買的，而不是說什麼換不換的問題嗎？

由於孩子一直狂哭，令女生讓步想換座位，而媽媽此時卻說：



小姐可以跟我們換座位嗎，你看小朋友都哭成這樣了！

女生聽後大感氣憤，直接反駁：



如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票，可不可以管一下妳的小孩，跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？

該名媽媽終惱羞成怒，直指女生不是：

我只是問你一下而已，我不知道你在生氣什麼，怎麼這麼沒水準罵別人的小孩，我沒有不管啊，你看我老公已經把小朋友抱出去了，這裡很多媽媽，你是沒有小孩才沒有同理心，他才三歲而已，只是小朋友要怎麼管...

媽媽更激動得倒瀉了自己的飲品，邊抹邊將紙巾丟在座位上，終於驚動保安，媽媽一見保安到場即要求升級至商務艙，但仍不忘罵女生沒同理心，最後在一片混亂中，有人拖走媽媽，結束鬧劇。

貼文一出，即掀起網民熱議，網民一面倒支持女生,認為該媽媽做法過份。

點擊下圖，睇更多留言：

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳