【勤奮集資】熬夜式勤奮溫書大傷元氣 聖馬可校長：3大勤奮集資法終身受用

電訊公司肯定有問過你：「閣下是我們的特選客戶，現在有一個免費提升至5G的優惠，月費只需$XXX，就可以享有24個月的⋯⋯」你是5G人嗎？我校所有師生都是我的特選摯愛，本學年我向他們推介了一個5G計劃，毋需月費，只要認真落實，就可以享有一世的良好習慣。

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5G，顧名思義就是5個「G」！第一個「G」是「Grit」（勤奮）。誰不懂「勤奮」的好處。從圖書館及網上資源隨處找到Grit的定義及公式，最著名的是Angela Duckworth曾多次演說的公式：

Talent（天賦）x Effort（努力） = Skill（技能）

Skill （技能）x Effort（努力） = Achievement （成功）

這裡說明了「Effort」的重要性，即「Grit」這個元素不可少的原因。然而，人總是有惰性，怎可以時時刻刻勤奮？其實有，讓我與各位分享一個絕招---「勤奮集資」。

有沒有試過看每年的公開試狀元訪問？有沒有試過很惱怒他們總是說：「考試前沒有怎樣狂溫，也沒有補習，平時留心和溫習便是。」我們總覺得他們裝模作樣、不肯說出讀書秘技，其實他們已經說明了什麼是「勤奮集資」！臨急抱佛腳、靠小聰明混過考試、撞彩碰運氣的心態總是讓人患得患失，只有把每天學習的稍為溫一溫習，把每周的重點重做，把每一單元的內容作一輪自擬題目來鞏固，把測考前的「大勤奮」分開很多個「小勤奮」，在考試前集合以前無數次及多科的「小勤奮」，就是成功的秘訣。拋掉熬夜式的大勤奮吧，這些爆炸式的力量只會爆傷自己的元氣，只有「小勤奮」才能助你堅持到最後。

勤奮可以在時間線上集資，也可以在人物上集資；簡單易明的就是「橫向集資」，即是從其他學伴身上收集回來。時下這麼多群組，學習也需要群組！集思廣益，把自己的自擬題目與別人分享，組內各人負責一部分，集其大成已經很豐實，只付出一部份就能收回整體，實在很划算。單打獨鬥不是學習的最高境界，武俠劇有切磋武功的環節、打機都有對打比較的時間，作為提昇技藝的方法之一，單是技術都要合作學習，更何況是知識和智慧上的增長呢？

除此以外，我們更有「縱向集資」。俗語有云：「不聽老人言，吃虧在眼前。」前人已經看過、試過，甚至走過的路，領悟到的東西，我們又何須從頭再來？惜時即惜金，關於學習，只要你一出聲，不少老師、學長、補習老師都會伸出援手與你一起勤奮，只是他們不與你在同一時間線上，而是較早起步，比你更早勤奮罷了。

現在他們教導你，你正是處於收集他們早已付出過的勤奮的好時機！做學生、做後輩的只需好好細味精髓，在去蕪存菁的狀態下全情投入地去吸收精華，你又可以付出「小勤奮」，獲得「大勤奮」的回報！

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總括而言，勤奮會讓你得到合理的回報，然而懂得「集資勤奮」就能讓你事半功倍！說白一點就是三個要點：平時小溫多鞏固、同伴交流多心得、師長指導多專注。勤，也要勤得機靈！願各同學在新一年百尺竿頭，更進一步！共勉之！

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