【痛風陷阱】30歲壯男長期食海鮮配1物　 關節變形腎功能衰退成60歲

▲ 30歲壯男長期食海鮮配1物， 關節變形腎功能衰退成60歲。

佳餚配美酒本是人生一大樂事，但小心隨時因此痛風找上門。台灣一名30歲的男子因腳趾頭關節紅腫求醫，腎臟專科醫生為其作出檢查，發現他尿酸嚴重超出標準。2年後，情況更是變本加厲，腎功能更衰退至與60歲的老年漢無異。醫生再詳細查問，估計肇禍原因，可能與男子長年喜歡狂食海鮮且豪飲啤酒的飲食習慣有關。

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腎臟科醫生洪永祥在Facebook分享該案例，指一名男子於海邊沖浪，翌日早上發現右腳大拇指關節紅腫，原以為是腳指頭的傷口被海水感染，懷疑為蜂窩組織炎，於是一拐一拐地走到診所求醫。

不過，經檢查後，洪永祥則判斷男子為急性痛風發作，正當他奇怪為何男病患年紀尚輕便有痛風的問題，於是進一步查詢，竟發現當中端倪。原來在沖浪當天男子不但狂吃海鮮，而且亦狂飲啤酒，一人就喝了5瓶啤酒，從而解釋到為何驗尿酸值竟高達11.0。

洪永祥其後處方消炎止痛藥，並叮嚀男子一定要多喝水並調整飲食，不過男子卻未有嚴格跟從指引，令每個月痛風都會發作一次，後來更是直接買止痛藥或去診所打止痛針。2年後男子再覆診時，洪永祥指他的腎絲球過濾率已跌至60分，如同60歲的長者，手部關節亦明顯變形，未來洗腎機率非常高。此時，男病患才意識到事態嚴重性，才立下決心，慢慢戒掉喝啤酒與配海鮮的習慣。

對於海鮮、啤酒跟痛風的關係，洪永祥表示啤酒跟海鮮都是高嘌呤食物，過多的嘌呤汲取會增加體內尿酸的產生；同時酒精讓體內乳酸增加，腎臟增加了乳酸代謝，就減少腎臟尿酸的排出，令痛風容易發作。他又引述研究指每天喝2至3樽啤酒的人，痛風發生機率是不喝酒的人的2.5倍！洪永祥強調，有痛風病史的人切記不要邊吃海鮮邊喝啤酒，或者在餐前餐後各喝500ml開水，既有飽足感又可減少用餐攝取量、增加尿酸代謝。

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責任編輯：羅嘉欣