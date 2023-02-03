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【靚媽自強】唐寧紐西蘭自耕自足種蔬菜　暴風雨前全副武裝收割農作物

娛樂 11:45 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

唐寧暴風雨前趕收割農作物。

現年41歲的唐寧近年淡出幕前後轉型當KOL，並開設個人YouTube頻道「Leila Kong 唐寧」，去年11月於個人頻道透露已移居紐西蘭。雖然唐寧移居外地生活，但仍保持活躍於社交平台，不時更新與香港網民互動。

她曾接受李婉華YouTube頻道訪問，分享親自為50年樓齡的家居翻新，髹油和鋪地毯一腳踢，更拍片教裝修。同時，她還學會自耕自足種蔬菜，包括栗米、蕃茄、旺菜等，又大又新鮮。

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自耕自足

近日唐寧上載一段影片，直擊親自到農田收割的過程。片中她身穿雨褸全副武裝上陣，表示要趁暴風雨來臨前趕收割種植了的蔬菜，她說：「就嚟暴風雨喇，我嗱嗱臨過嚟收割啲菜，用嚟今晚食。你睇幾大塊，大過我塊面！」可見蔬菜葉子面積十分龐大，比起唐寧臉頰還要大塊。

當晚她將新鮮收割的食材，炮製了一鍋蒜蓉炒菠菜及牛皮菜，又紅又綠非常悅目。

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【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活

婚姻維持7年

唐寧於2010年與舞台劇界的鄧偉傑結婚，二人育有一對子女，分別11歲長子及8歲細女。可惜婚姻僅維持至2017年便離婚，她以單親媽媽身份撫養子女。

本名江麗娜的唐寧，於5歲起便當童星，仍是小孩時演過電影《縱橫四海》、電視《大時代》，長大後正式當演員，曾參演《大唐雙龍傳》、《天涯俠醫》等經典劇集。近年減少影視劇演出的她，最近一套參與的港劇已是2020年播出的《歎息橋》。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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