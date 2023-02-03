【整容疑雲】鼻樑變直膠味濃被質疑整容　袁嘉敏發文反擊：而家先係我天生嘅樣

▲ 袁嘉敏還擊整容傳言。

前港姐袁嘉敏（Candy）去年4月自爆獲「富三代」鍾培生父子包三餐一年，卻換來一場噩夢，引發「鍾袁大戰」成網絡討論焦點，其後避走法國。

開設個人頻道的袁嘉敏日前拍片分享慶新年的節目，穿上低胸裙的袁嘉敏縱然身材吸睛，惟網民卻將焦點放於其樣貌上。片中的袁嘉敏鼻樑挺直，蘋果肌十分飽滿，「膠味濃」的她被網民質疑整容。

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不忿被指整容的Candy在昨日（2月2日）於個人IG限時動態貼文反擊，強調自已沒有整容：「唔知點解啲消息講到我整咗容咁，甚麼個鼻異常地高，個樣咪一樣。」

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抗拒醫學美容

Candy續說，打肉毒桿菌素等於打毒素入身體，所以她不會碰這些東西：「其實我都分享過很多有機食品和護膚品的方法，我無乜皺紋，是因為我注意飲食和護理，15年來都是採用同一套方法，如果你覺得我唔同咗，個主因就是呢3年疫情無在頻密四處奔波工作和捱夜咁多，而家先係我天生嘅樣啦，以前是捱得很甘。」

言語間，Candy暗指近年養尊處憂，不似過往經常拍戲捱更抵夜，從而回復靚樣。

▲ 去年12月拍片時，袁嘉敏已被質疑整容。（取自instagram）

強調拒打針美容

其實去年尾已有網民質疑Candy整容，從其發放的片段所見，Candy的蘋果肌過份飽滿，眼窩以及額頭更「膠」到反光，不少網民心大表驚嚇，惟亦有網民認為只是濾鏡過重而已。

早於2016年，Candy跟前亞姐韓君婷出席美容中心活動，當年她強調拒絕接受需要打針的醫學美容，對媒體說﹕「我的鼻子本身也高，所以沒考慮整容，再過20年才考慮。」

她並表示，加上做演員面部表情很重要，所以更加不可「變臉」，不過Candy稱不排除不做演出工作時，會考慮整容留住青春。

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去年炮轟鍾培生父子

在2009年參加港姐奪「最上鏡小姐」而入行的Candy，起初擔任《東張西望》主持以及參演電視劇，完簽後她轉投太陽娛樂，於2015年拍攝王晶監製的三級片《鴨王》，當中更有露點大膽鏡頭。

轉行當KOL的Candy，去年4月忽然在社交網上載多張照片，指名道姓炮轟鍾培生及其父，更成為去年搜尋榜排名的高位，勁過COLLAR和Johnny Depp。

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