【凍齡影帝】梁朝偉親揭童年經歷　 一個原因致性格封閉愛獨處

梁朝偉（偉仔）早前突然進軍內地影片社交平台「抖音」，開設帳戶不足6小時已吸納超過75萬粉絲追蹤，至今球發布了了3條短片，粉絲人數已直迫210萬，足見偉仔魅力沒法擋。

該平台亦特地為他製作了名為《這一刻，梁朝偉對你說》的短片，一連幾日上綫，偉仔在片中難得地首度剖白他的內心世界。

【凍齡影帝】梁朝偉進駐抖音電暈150萬粉絲 偉仔親認「社恐」：不善表達自己

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自爆童年生活不開心

早前偉仔在抖音片親認有社交恐懼症，最愛獨處，亦不善於表達自己。最新一段短片，偉仔自爆童年生活過得不快樂，父母在他小時候經常吵架。

他自言原本是一個活潑小孩，後來爸爸離開後就將所有事藏於心底中：「基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，每天晚上都吵架，我爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。他們每天都吵架，我還記得就是，那個時候很害怕，每天晚上聽到他們吵架，就拿被子，然後在那邊哭，也不知道怎麼反應，除了很害怕以外。那個畫面我永遠都記得，連當時天氣冷、家中鐵窗的鐵鏽味我都記得。」

他續說：「我爸爸那個時候已經跟我媽媽分開了，他是偶爾有時候會回來帶我出去玩，但其實我不是非常開心的，我基本上都不是很開心。那一天他帶我出去玩，雖然是去遊樂園，但其實我一點都不開心。我爸爸那天穿什麼我都還記得。」偉仔的爸爸當日為他拍了照片，他也有存起來。

▲ 梁朝偉自揭童年生活經歷。

對電影有興趣全因母親

至於後來偉仔對電影萌生興趣，原來自小受到母親薰陶︰「我六歲跟媽媽入戲院看第一套電影《天師捉妖》，之後她經常帶我看不同電影，成為我的習慣。」

他又指11歲時為學好英語，每星期都跟同學看電影，例如《教父》、《海神號遇險記》等。直至長大後，偉仔考入無綫藝員訓練班：「發覺演戲能發洩心中壓抑的情感，但沒人知道那個是我。」

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