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【兩性關係】港男外公過身情人節設靈 提前慶祝女友仍不滿一句話令人心寒

親子 12:18 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

情人節年年都有，送外公最後一程得一次。

有港男在討論區發文指，外公最近過身，訂在情人節(2月14日)當天設靈，港男知道當日要全日stay在靈堂，未能陪伴女友過情人節，所以都「醒水」提前與女友慶祝及送禮，但女友仍然對此深感不滿，對於男友的「補償」行動訊息已讀不回，女友更爆出一句，令男友極度心寒，他看完後，表示不能理解及嬲到跟女友講分手。

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港男以「女朋友唔體諒我情人節要去喪禮」為題在討論區Ecard發文，指「呀公前排過身，訂咗2月14要搞喪禮，親人嘅喪禮我冇可能夜晚先出現，基本上嗰日我都要全日stay喺嗰邊。」

為了此事港男就跟女友報備，「我同女朋友講今年情人節正日陪唔到佢過，不過一定會提前同佢慶祝，禮物都唔會少。」

不過女友的行為及說語令到港男相當心寒，

點知佢聽完之後全日都冇覆過我msg，夜晚我問佢係咪嬲呀？佢話唔理解點解情人節會係去阿公喪禮優先過陪佢，仲話，佢都死咗，都唔會知你有冇去佢喪禮。

港男收到這個訊息後，直言嬲到同女友講分手，「今朝睇到個msg已經嬲到同佢講分手，理解唔到點解佢會講得出咁嘅說話」

帖文引來網友熱烈討論，留言一面倒話港男分得好，「而家啲人咁癲嘅咩，不過可能佢唔重視佢啲親人，所以先咁。」、「咁嘅女俾你結到婚你都有排煩，阿公保佑咗你。」、「分手啦 咁冷血 第日都咁對你同你屋企人」、「分得好呀真係！呢啲人留喺身邊做咩！唔知道你同呀公關係點樣，但無論咩關係都係已經要送佢最後一程，你前女友咁樣都唔體諒，覺得情人節陪佢係重要啲嘅，真係唔知咩人嚟，仲勁唔尊重！睇到都嬲！」

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責任編輯：王明芳

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